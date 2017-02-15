Ermenistan'dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçen ayki açıklamalarını "fırsat" olarak gördüklerini belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara-Erivan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Ermenistan hakkında yaptığı açıklamaların, Ankara ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla görüşmek için bir "fırsat" sunduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı, "Böyle bir görüşme için hazırız" ifadesini kullandı.
Erdoğan geçen ayki açıklamasında, "Bölgemizde süregiden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" demişti.
Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır da uzun yıllardır kapalı. Ankara-Erivan ilişkileri, Türkiye'nin geçen yıl Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ın kontrolü nedeniyle savaşan Azerbaycan'a verdiği askeri destek sebebiyle daha da kötüleşti. Altı hafta süren savaş, Rusya arabuluculuğunda sağlanan ateşkes ve Ermenistan'ın onlarca yıldır kontrol ettiği topraklardan çekilmesiyle sonuçlanmıştı.
Paşinyan, kabine toplantısındaki açıklamasında, bölgedeki ulaşım bağlantılarını açmanın önemine vurgu yaparak "Bölgemizi batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan bir kavşağa dönüştürmeliyiz" dedi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Paşinyan, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmek için Türkiye ile gerçekleştirmeye "hazır" oldukları istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini belirterek "Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin'in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli" dedi.
DW,AFP/CÖ,JD
© Deutsche Welle Türkçe
Azerbaycan ile Ermenistan askerleri arasında Kelbecer yakınlarında çıkan çatışmada bir Azeri askeri öldü.
Ermenistan'da, Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından muhalefetin yoğun baskısı sonucu yapılan erken genel seçimleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi kazandı.
Ermenistan'dan Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Şuşa'da konsolosluk açacaklarını söyleyen Erdoğan, Azerbaycan'ın savunma alanında üretim merkezi haline geleceğini söyledi.