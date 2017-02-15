 Ermenistan′dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık | DÜNYA | DW | 08.09.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ermenistan'dan Türkiye ile görüşmeye yeşil ışık

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Paşinyan, Erdoğan'ın geçen ayki açıklamalarını "fırsat" olarak gördüklerini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ankara-Erivan ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kabine toplantısında konuşan Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Ermenistan hakkında yaptığı açıklamaların, Ankara ile ilişkileri normalleştirmek amacıyla görüşmek için bir "fırsat" sunduğunu söyledi. Ermenistan Başbakanı, "Böyle bir görüşme için hazırız" ifadesini kullandı.

Erdoğan geçen ayki açıklamasında, "Bölgemizde süregiden gerilimleri suhuletle çözüme kavuşturmak için ikili ve çok taraflı olarak pek çok adım attık. Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle birlikte bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettik" demişti.

Aralarında diplomatik ilişki bulunmayan Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır da uzun yıllardır kapalı. Ankara-Erivan ilişkileri, Türkiye'nin geçen yıl Ermenistan ile Dağlık Karabağ'ın kontrolü nedeniyle savaşan Azerbaycan'a verdiği askeri destek sebebiyle daha da kötüleşti. Altı hafta süren savaş, Rusya arabuluculuğunda sağlanan ateşkes ve Ermenistan'ın onlarca yıldır kontrol ettiği topraklardan çekilmesiyle sonuçlanmıştı.

"Rusya yardımcı olmaya hazır"

Paşinyan, kabine toplantısındaki açıklamasında, bölgedeki ulaşım bağlantılarını açmanın önemine vurgu yaparak "Bölgemizi batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan bir kavşağa dönüştürmeliyiz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Paşinyan, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmek için Türkiye ile gerçekleştirmeye "hazır" oldukları istişarelerle bölge bağlantılarının tüm yönlerde sağlanabileceğini belirterek "Rusya bu konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu beyan etti. Avrupa Birliği, özellikle Fransa ve ABD de bu süreçle ilgileniyor. Hindistan ve Çin'in de bölgedeki ulaşımın tekrar hayata geçmesine yönelik yaklaşımları belli" dedi.

DW,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmada bir Azeri askeri hayatını kaybetti

Azerbaycan ile Ermenistan askerleri arasında Kelbecer yakınlarında çıkan çatışmada bir Azeri askeri öldü.  

Ermenistan'da seçimin galibi Paşinyan'ın partisi oldu

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından muhalefetin yoğun baskısı sonucu yapılan erken genel seçimleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi kazandı.  

Türkiye Şuşa'da konsolosluk açıyor

Ermenistan'dan Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Şuşa'da konsolosluk açacaklarını söyleyen Erdoğan, Azerbaycan'ın savunma alanında üretim merkezi haline geleceğini söyledi.  

Ermenistan AİHM'de Türkiye aleyhine dava açtı

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan'ı desteklediği gerekçesiyle Türkiye aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) dava başvurusunda bulundu.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Erdbeben in Mexiko

Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki başkentte de hissedilen depremde can kaybının ve maddi hasarın oluşmadığı belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  