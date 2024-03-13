Ermenistan'dan Rusya'ya "askerlerini çek" mektubu

Dağlık Karabağ savaşında Rusya'yı kendisine destek vermemekle suçlayan Erivan yönetimi Moskova'dan bir adım daha uzaklaşıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havaalanındaki Rus askerlerinin çekileceğini açıkladı. Paşinyan, Rus Sınır Muhafızlarının 1992 yılından beri havaalanında konuşlandırılmasına dayanak oluşturan anlaşmanın 1 Ağustos tarihi itibarıyla feshedileceğini bildirdi.

Konuyla ilgili Rus tarafına bir mektup gönderilerek bildirimde bulunulduğunu belirten Paşinyan, Ermeni sınır muhafızlarının artık Zvartnots Havaalanında "Rus tarafının yardımı olmadan görev yapabilecek bilgi, deneyim ve kabiliyetlere ulaştığını" kaydetti.

Kremlin: Temaslar sürüyor

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da, Ermenistan'dan kendilerine bu yönde bir talep geldiğini teyit etti. Peskov iki taraf arasında tüm düzeylerde temasların sürdüğünü belirtti, ancak ayrıntı vermedi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından Rusya Federasyonu ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla havaalanına konuşlandırılan Rus Sınır Muhafızları, havaalanının güvenliğinin yanı sıra ülkedeki Rus askerlerine ikmallerin de güvenliğini sağlama işlevi görüyordu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, konunun "siyasi ya da jeopolitik değil, teknik bir konu" olarak görülmesi gerektiğine de vurgu yaptı. Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan da geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusların havaalanındaki askeri nakliye işlemlerinin belirgin şekilde azaldığını belirtmişti.

Ermenistan rotasını Rusya'dan Batı'ya çeviriyor

Ancak Ermenistan Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı kendisine destek vermeyen Rusya'ya karşı öfke ve hayal kırıklığını saklamamış, üst düzey yetkililer Rusya'ya karşı kamuoyunda sert eleştiriler dile getirirken son dönemde ABD ve Fransa gibi Batı ülkeleriyle stratejik ilişkileri geliştirme yoluna gidilmişti. Ermenistan, Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üyeliğini de Şubat ayı sonunda fiilen dondurdu.

Paşinyan Salı günkü açıklamasında KGAÖ'ye de eleştirilerini sürdürerek Örgüt'ün 2020'deki Dağlık Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'ın yardım talebine yanaşmadığını ve sadece tarafsız gözlemci olarak asker gönderebileceğini bildirdiğini söyledi. KGAÖ'den tamamen ayrılmanın söz konusu olabileceğini de dile getiren Paşinyan, herhangi bir tarih ise telaffuz etmedi.

dpa/BK,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?