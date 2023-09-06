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PolitikaErmenistan

Ermenistan ve ABD'den ortak askeri tatbikat

6 Eylül 2023

Ermenistan ve ABD'nin önümüzdeki hafta Ermenistan'da ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği duyuruldu. ABD ile artan askeri iş birliği, Rusya ile Dağlık Karabağ konusunda yaşanan soğukluğa denk geldi.

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Bir geçiş noktasında Ermenistan askerleri - (25.11.2020)
Ermenistan askerleriFotoğraf: KAREN MINASYAN/AFP

Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordularına bağlı bazı birliklerin önümüzdeki hafta Ermenistan'da bir ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği açıklandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eagle Partner 2023" tatbikatının, "Ermenistan'ın uluslararası barış gücü misyonlarına katılımına hazırlık çerçevesinde" 11-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Tatbikatın ağırlıklı olarak, geçen yıl Kasım ayında ABD finansmanıyla modernize edilerek açılışı yapılan Zar Barış Gücü Tugayı Eğitim Merkezi ile Savunma Bakanlığı N Eğitim Merkezinde gerçekleştirileceği duyuruldu. Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamasında tatbikatla, "Uluslararası barış misyonlarına katılan Ermeni birliklerinin uyumlu işlerlik seviyesinin artırılmasının" ve NATO'nun üye olmayan partner ülkeler için oluşturduğu Barış İçin Ortaklık Programı çerçevesinde "Operasyonel Kabiliyet Konseptinde planlanan değişikliklere hazırlığının" hedeflendiği kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, "Uluslararası barış gücü operasyonlarına hazırlık çerçevesinde Ermeni birliklerin, partner ülkelerle benzer ortak tatbikat ve eğitimlere sıklıkla katıldığını" da belirtti.

Rusya ile ilişkilerde soğuma

Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ermenistan'ı Avrupa'da yapılacak uluslararası Defender 23 tatbikatının 26 ülkelik katılımcı listesine dahil etmiş, ancak Ermenistan'ın birkaç saat sonra herhangi bir açıklama yapılmadan listeden çıkarılması soru işaretlerine yol açmıştı.

Ermenistan ve ABD orduları arasında artan iş birliği, Erivan'ın Moskova ile ilişkilerinin soğuduğu bir döneme denk geldi. Ermenistan, 2020'de Azerbaycan'a karşı ağır yenilgi aldığı Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Rusya'yı kendisine yeterince destek vermemekle suçlamış, Rusya önderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün 2022'deki tatbikatlarına katılmamış ve Ocak ayındaki tatbikata da ev sahipliği yapmayacağını açıklamıştı.

 

DW / BK,ET

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