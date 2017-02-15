Ermenistan'da seçimin galibi Paşinyan'ın partisi oldu

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Ermenistan'da, Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından muhalefetin yoğun baskısı sonucu yapılan erken genel seçimleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi kazandı.
Ermenistan'da yapılan erken genel seçimi, sürpriz bir şekilde Başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi kazandı. Ermenistan Seçim Kurulu'nun pazartesi sabahı erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre, Paşinyan'ın partisi oyların yüzde 53,92'sini alarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı. Paşinyan'ın en önemli rakibi, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı partisi ise oyların yüzde 21,04'ünü alabildi.
Güney Kafkasya ülkelerinden Ermenistan üzerinde büyük etkiye sahip Rusya açısından 46 yaşındaki Paşinyan'ın seçimleri kazanması, Rusya tarafından arabuluculuğu yapılan Bakü ile Erivan arasındaki ateşkes anlaşmasının devamı adına önemli görülüyor. Söz konusu anlaşma, Dağlık Karabağ‘da 44 gün süren çatışmaların ardından geçen yıl 9 Kasım tarihinde imzalanmıştı. Ateşkes anlaşması aynı zamanda 2 bin Rus askerinin bölgede barış gücü olarak bulunmasına olanak sağlıyor.
Dağlık Karabağ Savaşı'nda her iki tarafta toplam 6 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve Ermenistan bölgede önemli oranda toprak kaybı yaşamıştı. Azerbaycan ise yeniden ele geçirdiği bu topraklara egemen olarak kendini savaşın galibi ilan etmişti.
Savaşın ardından Ermenistan'da yaşanan çalkantılı süreçte çok sayıda partiden oluşan muhalafet, mağlubiyetin ve toprak kayıplarının sorumlusu olarak Başbakan Paşinyan'ı görmüş ve düzenlenen protesto gösterilerinde istifa ve erken seçim çağrıları dile getirilmişti. Eski bir gazeteci olan Paşinyan ise istifa taleplerine karşı çıkarak, ülkeyi krizden çıkarmak istediğini belirtmiş ve erken seçim talebine olumlu yanıt vermişti.
dpa / ET,JD
© Deutsche Welle Türkçe
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Nisan ayında istifa ederek 20 Haziran'da yapılacak erken seçimlerin önünü açacağını duyurdu. Dağlık Karabağ savaşındaki toprak kayıpları nedeniyle Paşinyan'ın istifası talep ediliyordu.
Ermenistan'dan Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Şuşa'da konsolosluk açacaklarını söyleyen Erdoğan, Azerbaycan'ın savunma alanında üretim merkezi haline geleceğini söyledi.
Elysee Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın egemenliğindeki topraklardan çıkmasını" talep etti.