Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında gerilim artarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 19'uncu kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada Yunanistan'a sert mesajlar verdi. Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi ile ilgili olarak, "Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevabımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik! Ve kendilerine söyledik. Bakın bizim Oruç Reisimize sakın saldırmayın. Eğer Oruç Reis'e saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konunun içeriği ile ilgili herhangi bir detay vermedi ancak Yunan medyasında, bir Türk fırkateyni ile Yunan fırkateyni arasında çarpışma yaşandığına dair haberler yer aldı. Başka bir haberde ise bir Yunan fırkateynin Oruç Reis gemisini taciz ettiği iddia edildi. Söz konusu haberler Türk ve Yunan resmi makamları tarafından teyit edilmedi. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinden önce, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Erdoğan'ın bu görüşmelerde, Merkel ve Charles'a Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin, diyalog ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yana olduğunu aktardığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları cuma günü yapılacak video konferansta, Türkiye ile Birlik üyesi Yunanistan arasında, deniz yetki alanları konusundaki görüş ayrılığından kaynaklanan sorunu görüşecek.

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kadın hakları mücadelesine de geniş yer ayırdı. İstanbul Sözleşmesi‘ni savunan partisinin kadın kolları üyelerine yönelik hakaretleri kınayan Erdoğan, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz" dedi. Erdoğan, "AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, daha önce İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavır koyan kadınlara cinsiyetçi hakaret eden gazateci-yazar Abdurrahman Dilipak hakkında "hukuki takip için dava açıldığını" bildirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak, "Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız" dedi.

"Ekonomide şahlanma dönemi olacak"

Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, koronavirüs salgınının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme girileceğini ve bu dönemin bir "şahlanma dönemi olacağına inandığını" belirtti. "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye‘nin, "Elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline geleceğini" dile getirerek, "İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir." dedi.

DHA,dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe