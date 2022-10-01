Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmada yeni anayasa mesajı verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Erdoğan, "İçimizde ukde kalan bir diğer mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş, kapsayıcı, sade ve vizyoner bir anayasaya kavuşturmak. Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptığımız samimi çağrılar maalesef ülkemizi böyle bir kazanımla buluşturmaya yetmedi. İlk çalışma, Meclis'teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza da somut hiçbir yanıt alamadık" dedi.

Erdoğan, "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı, "Türkiye'yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utacından; vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve kültürü sebebiyle horlanmaktan beraber kurtardık. Yeni anayasayla, bu kazanımların ahdî temelini de olması gereken hâle getirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan geçen ay Yargıtay'da düzenlenen 2022-2023 Adli Yıl Açılış Töreni'ndeki konuşmasında da 1982 Anayasası'nda hem AKP hükümetinin hem de kendilerinden önceki hükümetlerin köklü değişiklikler yapmasına karşın bu anayasanın malzemesinin "darbe dönemi ürünü olduğuna" dikkat çekmişti. Yeni anayasa hazırlığı için geçmişteki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Netice itibarıyla insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü esas alan sivil, demokratik ve özgürlükçü yeni bir Anayasa'yı ülkemize henüz kazandıramadık. Ama umudumuzu da kaybetmedik, kaybetmiyoruz. İnşallah, siyasetin iklimi böyle bir adıma uygun hale geldiğinde yeni Anayasa çalışmasını tekrar başlatabileceğimizi ümit ediyoruz" demişti.

TBMM'de yeni yasama dönemi başladı Fotoğraf: DHA

Yunanistan'a gözdağı

Meclis'in 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı'nın açılışındeki konuşmasında ABD ve Yunanistan'a da mesaj veren Erdoğan, "Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını kabul etmiyoruz. Ege'deki gayriaskeri statüdeki adaları silahlandıran Yunanistan'ın bu hususta adeta teşvik edilmesi de akılla, izanla, müttefiklikle de bağdaşmaz" dedi.

Erdoğan, "Bölgede tahrik ve gerilim siyaseti gütmek hiç kimsenin hayrına değildir, olmayacaktır. Biz 100 yıl sonra Yunanistan'ın kimlerin yeniden üzerimize saldığını çok iyi biliyor, bu şekilde oynanmaya çalışılan oyunun farkında olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Yunanistan yönetimine kendini ve halkını felakete sürükleyecek kışkırtmalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.

İsveç ve Finlandiya'ya çağrı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda da konuşan Erdoğan, bu iki ülke tarafından Türkiye'ye üçlü memorandum kapsamında verilen sözleri hatırlattı. "Ülkemize verilen sözler tutulana kadar, bu konudaki ilkeli ve kararlı tutumumuzu koruyacağız" diyen Erdoğan, söz konusu şartlar yerine getirilmediği takdirde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin kabulüne ilişkin protokolü Meclis'ten geçirmeyeceğini yineledi.

Üç ülke arasında imzalanan mutabakat,İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere terörle örgütleriyle mücadelededaha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşısında Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca "teröristin" Türkiye'ye iadesi geliyor.

NATO üyeliği için Türkiye’nin onayına ihtiyacı olan İsveç dün, üç yıldır uyguladığı askeri ihracat yasağını kaldırdığını duyurmuştu.

DW/CÖ,JD