Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan ziyareti dönüşü yaptığı açıklamada iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirileceğini söyledi. Erdoğan Twitter'a da yüklenerek "Sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamasında Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sırasındaki temaslarında önümüzdeki dönemde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımların üzerinde durduklarını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldiğini belirten Erdoğan, görüşmelerle ilgili olarak "Ticaretimizin hızla toparlanması, gümrüklerdeki sıkıntıların giderilmesi, yatırımlarımızın teşviki, müteahhitlerimizin aynı şekilde üstlenebileceği yeni projeler, ikili açıdan ana konularımızı teşkil etti. Savunma sanayiine yönelik neler yapabileceğimizi de görüştük" dedi ve ekledi "İki ülke iş adamlarını, yatırımcılarını bir araya getirecek organizasyonlarla büyük bir ekonomik potansiyeli tekrar harekete geçirmemiz gerektiği hususunda mutabık kaldık."

Erdoğan Türkiye olarak EXPO 2030'un Riyad'da düzenlenmesi için destek vereceklerini kaydederek ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin müjdecisi olacağına inandığını da söyledi.

Erdoğan'dan sosyal medya eleştirisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığı hatırlatılarak Musk ile iletişimi ve Türkiye'deki sosyal medya düzenlemeleri hakkında görüşleri sorulan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Ama sosyal medyayı bir kenara atmamız da mümkün değil. Onun için de gerekli olanı yapmamız lazım. Bu da nedir? Yasal düzenlemeler… Şu anda biz bu yasal düzenlemeleri yapmak için çalışıyoruz. Bu konuda gereken adımları süratle atacağız."

Erdoğan şöyle devam etti "Şimdi, Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter'daki olumsuzluklar meşrulaşmaz. Örneğin Trump'ın Twitter ile ilgili mücadelesinde neler yaşandığını gördük. Ben daha önce de söylüyordum 'Twitter cıvıtır' diye. Bunun ne olduğunu da zaten yaşıyoruz. Sosyal medyada iftira derseniz iftira var, yalan derseniz yalan var. Hakikatlerin paylaşıldığı veya ulaştırıldığı değil, tam manasıyla olumsuzlukların, yalanın, yanlışın, her türlü fitne fücurun olduğu bir yapı. Elon Musk burayı almış olabilir fakat bundan sonraki süreçte de biz birinci derecede ülkemizi düşünmek zorundayız. Şu anda çıkaracağımız yeni yasal düzenlemeyle bu işe bir çekidüzen vermeyi hedefliyoruz. Devlet olarak dezenformasyonla mücadele etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapacağız."

TÜSİAD'a eleştiri

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik de eleştiride bulunan Erdoğan "Hiç kuşkusuz ekonomi alanındaki mücadeleyi herkesin omuz omuza vererek seferberlik içinde yürütmesi gerekiyor. Bu ülkede kazandıklarını yine bu ülke için yatırıma, üretime, istihdama dönüştüren iş insanlarımız elbette var. Ekonomi politikalarımıza iş dünyasının büyük oranda destek verdiği de ortada. Ancak TÜSİAD'ın 'Acaba ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz?' diye bir derdi yok. Tam aksine 'Mevcut iktidarı nasıl götürürüz? Rahat rahat kullanabileceğimiz bir iktidarı nasıl getirebiliriz?' diye bir dertleri var" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat Türkiye'de şu 20 yıllık dönemde bunlar parayı bizimle kazandılar, büyümeyi bizimle kazandılar. Şu anda büyüme yüzde 7'ye doğru gidiyor hamdolsun. Böyle bir durum söz konusu. Kimse bunları konuşmuyor. Biz büyümeyi eksiye filan çekmiş bir ülke değiliz ki. Ortalamayı yüzde 5'te götürmenin başarı olduğu konuşulurken, şimdi yüzde 7'ye doğru gidiyoruz."

TÜSİAD yeni Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin yüksek enflasyon ve döviz ihtiyacı sarmalından kurtulamadığını, büyüme uğruna enflasyonla mücadelenin bırakılmaması gerektiğini söylemişti.

DW/SSB,ETO