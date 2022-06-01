Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verdi. Erdoğan "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz" dedi.

"Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız" diyen Erdoğan "Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya çıkışı

Sözlerine "Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki yaklaşımı fırsatçılık değil ilkeli bir duruştur. Ümit ediyoruz ki hem bu iki ülke hem de onların üyeliği için canhıraş uğraş gösterenler Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini anlar ve gereğini yapar" diye devam eden Erdoğan "Böyle bir durumda bugüne kadar NATO içindeki yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke olarak biz de üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünde de İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu üzerinde durdu. "Biz İsveç ve Finlandiya'dan dolayısıyla onların üyeliği konusunda ısrarcı olan herkesten ne istiyoruz?" diyen Erdoğan "Her şeyden önce bu ülkelerin sınırları içinde faaliyetlerine izin verdiği terör örgütleriyle bağlantılı tüm kurumların kapılarına kilit vurması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Erdoğan "İsveç, Finlandiya heyet gönderdiler. Bizim heyetimizle görüşmeler yaptılar. Ya çok enteresandır. Görüşmeyi yaptıkları gün akşam İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim'le söyleşi yapıyorlar" dedi. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin Yunanistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşması'nı da bozduğunu aktardı.

Ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan "Yüreği yetip 2023'te cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" diye sordu. Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmasına da değinen Erdoğan "Şehitler Köprüsü'nde böyle bir pankartı sen, polise rağmen asamazsın, astırmazlar. Ne oldu, asamadınız, asamayacaksınız. Hukuk önünde de bunun hesabını vereceksiniz" diye konuştu.

Gezi açıklaması

Gezi Parkı protestoları hakkında "Tarihimize bir utanç, bir ihanet, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9'uncu yılındayız” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Olaylar İstanbul’da Gezi parkındaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla 2013’ün Mayıs sonu Haziran başı gibi alevlendirilmişti" dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Düşünün Dolmabahçe Bezm-i alem Valide Sultan Camii’nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük."

Olaylar sırasında camide içki içildiğini görmediğini ifade eden müezzin Fuat Yıldırım'ın görev yeri değiştirilmişti.

DW / EC, SSB