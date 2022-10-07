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Fotoğraf: Ludovic Marin/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan Suriye lideri Esad'la görüşmeye yeşil ışık

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vakti geldiğinde" Suriye lideri Esad'la görüşebileceğini söyledi. Erdoğan, Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la yaptığı görüşmeyle ilgili de konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "vakti geldiğinde" Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katılan Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Prag Kalesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin "Suriye Devlet Başkanı ile bir görüşmeniz olması mümkün mü?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmamda alışılmış bir siyasetçi değilim. Dolayısıyla bir vakti, saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla zatenalt düzeyde görüşmeler yapılıyor. Fakat bizim bütün arzumuz Suriye'deki terör gruplarının buradan arındırılması ve terör gruplarının buradan arındırılması ile birlikte biliyorsunuz burada biz şu anda briket evler yapmak suretiyle geri dönüşü hızlandırmanın adımlarını atıyoruz. Bu geri dönüşümle ilgili de şu an itibarıyla 550 bin civarında Suriyeli kendi topraklarına döndü" diye ekledi.

Erdoğan, "Tabii Rusya-Ukrayna Savaşı bölgedeki atılacak adımları da bir yerde erteledi. Çünkü Suriye'deki bu olaylarda Rusya'nın da etkin bir rolü var, İran'ın etkin bir rolü var, bir diğer taraftan da koalisyon güçlerinin etkin bir rolü var. Tabii koalisyon güçlerinde özellikle başta Amerika olmak üzere terör örgütlerine ciddi manada silah, mühimmat, araç ve gereç takviyeleri, destekleri yapılıyor. Bütün bunları da vakti saati geldiğinde Amerika'nın yetkilileri ile yetkililerimiz görüşerek, bunlardan Suriye'nin gerek kuzeyde doğusunu gerekse tam kuzeyini arındırmalarını hep istiyoruz. Ama şu ana kadar istediğimize ulaştık mı, hayır ulaşmadık, takipçisiyiz, devam ediyoruz" dedi.

Ermenistan'la normalleşme süreci

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Görüşmenin samimi bir havada gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Bu görüşme esnasında bazı talepler söz konusu oldu. Bu taleplerle ilgili olarak da gerek özel temsilcilerimize gerekse dışişleri bakanlarımıza görevlendirmeyi yaptık. Dışişleri bakanlarımız birbirleriyle görüşecekler, özel temsilcilerimiz aynı şekilde görüşecekler ve ondan sonra çıkan neticeye göre adımımızı da atacağız" diye konuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Erdoğan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve ErdoğanFotoğraf: DHA

Erdoğan, bu taleplerin neler olduğu yönündeki soru üzerine ise, "Özel temsilcilerimiz çalışmalarını sürdürüyor, aynı zamanda özel temsilcilerin üzerinde Dışişleri Bakanlarımızın çalışmaları var. Dışişleri Bakanlarımız da çalışmalarını sürdürüp bunu bir özet haline getirdikten sonra bizlere bildirecekler ve bu çalışmaların içerisinde özellikle kargo taşımacılığından tutunuz, hava yolu taşımacılığına varıncaya kadar bütün bunlar üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir an önce Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan arasındaki bu ilişkileri ısıtalım ve bu işi çözelim istiyoruz" dedi.

Erdoğan, "Bölgemizde iyi komşuluk ilişkileri temelinde tam normalleşme hedefimize ulaşabileceğimize samimiyetle inanıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirmek için herhangi bir ön şartı bulunmadığını ifade eden Erdoğan, "Sadece Azerbaycan ile aranızdaki hukuku olgunlaştırın ve hemen barışla ilgili sözleşmeyi yapın. Bunu yaptığınız anda bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz. Kapılar açılacaksa açarız ve her türlü hava, kara, demir yolunun önünü açarız" dedi.

DW/CÖ,EC

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