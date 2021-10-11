Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesinde Türk güvenlik güçlerini hedef alan saldırı sonrası "gereken adımları atacaklarını" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız" dedi.

Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız" diye ekledi.

Azez kentinin Mare ilçesinde Türk güvenlik güçlerinin bulunduğu konvoya düzenlenen roketli saldırıda iki Özel Harekât polisi hayatını kaybederken iki polis de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter, saldırının Tel Rıfat bölgesindeki "PKK/PYD" unsurları tarafından güdümlü füzeyle düzenlendiğini belirtmişti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği muhalif güçlerce kontrol edilen Afrin kentinde de bombalı araçla düzenlenen bir saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bakanlığın ismi değişti

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasındaki konuşmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismininin "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirdiklerini de açıkladı. Erdoğan ayrıca İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığının kurulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin düzensiz göçmen "yükünü" tek başına üstlenmesinin mümkün olmadığını belirterek "Avrupa başta olmak üzere göçmenlerin hedefi ülkelerden daha fazla sorumluluk bekliyoruz" dedi.

DW/CÖ,JD

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