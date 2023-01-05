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Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan seçim açıklaması: Birazcık öne çekebiliriz

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini "mevsim şartlarını dikkate alarak birazcık" öne çekebilecekleri mesajı verdi. Erdoğan, Suriye lideri Esad ile görüşme planlandığını da teyit etti.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda son dönemde tartışılan seçim takvimiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan, "Kuruluşumuzun 21.5 yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi. 

Erdoğan, altılı masanın hâlâ adayını belirlememesini de eleştirerek "Aylardır 6 kişi bir masa etrafında toplanıp duruyor, tartışıyor değil mi?... Sadece vizyon, program, proje yok. Tabii bu arada aday da yok. Neyse seçim tarihi geldi çattı. Biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz önüne kim çıkartılacak bilmiyor" diye konuştu.

Putin görüşmesi sonrası Esad mesajı

Erdoğan, Suriye ile normalleşme süreci konusunda da açıklamalarda bulundu. Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad’la yüz yüze görüşme olasılığı ile ilgili olarak "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz, daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay konuyla ilgili gazetecilere yaptığı bir açıklamada, dışişleri bakanları olarak bir görüşmenin planlandığını belirtmiş, ancak Ocak ayına yetişmeyebileceği sinyali vermişti.

DW/BK,HT

 

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