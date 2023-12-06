Erdoğan'dan Mitsotakis'e: Çözemeyeceğimiz sorun yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atina'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'e sıcak mesajlar verdi.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesiyle gerçekleştirdiği söyleşide Türk-Yunan ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Erdoğan, "Sayın Miçotakis'e ne söyleyeceğimi sordunuz. Kendisine şunu söyleyeceğim: Kiryakos, dostum, siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, teknoloji, eğitim, gençlik, her alanda ikili işbirliğini artıralım. Ülkelerimizdeki tarihi ve kültürel varlıklara karşılıklı olarak gerekli itina ve ihtimamı gösterelim" dedi.

Açıklamaları Anadolu Ajansı tarafından aktarılan Erdoğan, "Ege meseleleri olsun, düzensiz göçle ortak mücadele olsun, Yunanistan'daki Türk azınlığın devam eden sorunları olsun, karşılıklı iyi niyet temelinde diyalog yoluyla çözemeyeceğimiz bir problem yoktur" dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında başta kıta sahanlığı olmak üzere birçok konuda sorun olduğunu belirten Erdoğan, "Bunları paket hâlinde bir bütün olarak ele almalıyız. Meselelere seçici yaklaşıp bazılarını konuşup bazılarını konuşmamak doğru bir yaklaşım değil. Çünkü hepsi birbirleriyle bağlantılı. Uluslararası yargıya gittiğimizde geride hiçbir sorun bırakmamalıyız. Ama her şeyden önce tüm sorunlarımızı cesur bir şekilde konuşmalı, kamuoylarımızı doğru bir şekilde yönlendirmeliyiz" dedi.

"Batı medyası sözlerimi çarpıtma gayreti içinde"

Erdoğan, Yunan basınına birçok kez yansıyan "Bir gece ansızın gelebiliriz" şeklindeki sözlerine ilişkin soruya ise "Ancak bizi tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı 'Bir gece ansızın geliriz' dedik ve gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Toprak bütünlüğümüze, birliğimize ve beraberliğimize el uzatanların bizden göreceği karşılık her zaman bu olmuştur ve bundan sonra da bu değişmeyecektir. Vatanımızı savunmak, milletimizin huzurunu korumak en doğal hakkımızdır ve tüm terör odaklarına karşı da bu hakkımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" yanıtını verdi.

Yunanistan'ın Türkiye'nin hasmı değil, birlikte yer aldığı NATO'nun kıymetli bir üyesi olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ayrıca komşuyuz, komşu olarak kalacağız, birbirimizin haklarına ve hayati çıkarlarına karşılıklı olarak saygı göstermeliyiz. Bizim dostluk elimizi uzattığımızda ne kadar kucaklayıcı olduğumuzu yüzyıllarca birlikte yaşadığımız Yunan halkı iyi bilir. Bizim kültürümüzdeki hoşgörüyü ve samimiyeti çok yakından tanırlar. Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi ilerletmek ve bu coğrafyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunu ifade ettiğimizde laf olsun diye söylemediğimizi de defalarca ispat etmiş bir ülkeyiz. Batı medyası bu sözlerimi çarpıtma gayreti içindedir" dedi.

Doğu Akdeniz'de enerji alanındaki iş birliği potansiyeli ve imkânlarına da değinen Erdoğan, "Bölgede başka ülkeler de bu yönde ilerlerken, Ada'daki iki taraf neden işbirliği yapamasın?" dedi. Erdoğan, "Ege'de de işbirliği yapabileceğimiz pek çok konu var. Her şey halklarımızın ve sonraki nesillerimizin huzur ve refahı için" diye ekledi.

DW/CÖ,HT

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