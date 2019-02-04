Erdoğan'dan Menbiç için mühlet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askeri birliklerini çekme kararının ardından Suriye'nin kuzeyinde kurulması ele alınan güvenli bölge konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan AKP'nin TBMM'deki haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, Fırat'ın doğusu ve Menbiç'in Türkiye açısından Suriye gündeminin en önemli konuları olduğunu belirterek "Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge ve diğer ülkelerin ise sadece lojistik destek verdiği teklif dışında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

"Şu ana kadar somut olarak önümüze konulan tatmin edici bir plan yok" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, "Menbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim de bekleme süremiz sona erer" ifadesini kullandı.

İş Bankası'nın Hazine'ye devri

Erdoğan Türkiye'nin en büyük özel bankası İş Bankası ile ilgili olarak da bankadaki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait yüzde 28 oranındaki hissenin Hazine'ye devredileceği mesajını verdi. Erdoğan "İş Bankası masada bunu unutmayın. Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazineye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır" dedi.

İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri Eylül ayında da gündeme gelmişti.

rtr/SSB,BK

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