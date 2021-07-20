Erdoğan'dan Kabil Havalimanı'nın güvenliği için ABD'ye üç şart

Kuzey Kıbrıs'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii çıkışında konuşan Erdoğan, Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin "hiç bir zaman sorunsuz sağlanamadığını" belirterek, bu konuda görev üstlenecek Ankara'nın, çözümleri olacağını kaydetti.

Bazı rahatsızlıkları olan Taliban ile Afganistan konusundaki süreci görüşeceklerini söyleyen Erdoğan, "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin Kabil'deki Havalimanı'nın işletmesine Türkiye tarafından devam edilmesini istediğini söyleyen Erdoğan bunun için şartları şöyle sıraladı:

"Bir diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek hangi gücü varsa lojistik anlamda bunları Türkiye'ye devredecek. Bir diğeri de tabi burada bu süreç içerisinde çok ciddi bir mali noktada idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse, biz Türkiye olarak bu süreçte Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz."

Uluslararası birliklerin Mayıs ayından itibaren çekildiği Afganistan'da sadece ABD ve Türk askerleri kaldı. Taliban Mayıs'ta eş zamanlı operasyonlar baslatarak ülkedeki bölgelerin yarısından fazlasını kontrolü altına aldı. Afgan hükümetiyle barış görüşmeleri sürdüren Taliban, kısa süre önce tüm yabancı birlikleri, "işgalci" olarak kabul ettiklerini açıklamıştı.

Erdoğan'dan "müjde" açıklaması

Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazartesi günü yaptığı "müjde" açıklamasında, "İngiliz gecekondusu" dediği Cumhurbaşkanlığı binasını ve meclis binasını KKTC'ye yakıştıramadığını belirterek "ihtişamlı" bir külliye ve millet bahçesi inşa edeceklerini açıklamıştı.

DW / GA, HT

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