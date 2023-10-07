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Erdoğan'dan İsrail ve Hamas'a itidal çağrısı

7 Ekim 2023

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarına sert tepkiler geliyor. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, saldırıları, "en aşağılık terörizm" olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "itidal" çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Arşiv - Recep Tayyip ErdoğanFotoğraf: Adem Altan/AFP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ve Hamas'a ''itidal" çağrısında bulundu. Erdoğan kısa mesajında, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve çok sayıda Avrupa ülkesi de, binlerce roket ile İsrail'e saldıran Hamas'ı sert ifadelerle kınadı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas teröristleri tarafından İsrail'e karşı gerçekleştirilen saldırıyı kesin bir dille kınıyorum. Bu, en aşağılık haliyle terörizmdir. İsrail'in bu tür çirkin saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, İsrail'e yapılan saldırıları sert bir şekilde eleştirdi. "İsrail'e ve insanlarına karşı bu sabah başlatılan ve ayrım gözetmeyen saldırıları şiddetle kınıyorum. Masum vatandaşları terör ve şiddete maruz bırakıyor. Düşüncelerim tüm kurbanlarla birlikte. Avrupa Birliği bu korkunç anlarda İsrail halkıyla dayanışma içinde" ifadelerine yer verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya platformu X üzerinden saldırıları kınadı. Borrell, "İsrail'den gelen haberleri üzüntüyle takip ediyoruz. Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırıları kesin bir dille kınıyoruz. Bu korkunç şiddet derhal durdurulmalıdır. Terörizm ve şiddet hiçbir şeyi çözmez. AB bu zor anlarda İsrail ile dayanışma içinde" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan İsrail'e yönelik saldırılara tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, saldırıya ilişkin “Hamas şiddeti tırmandırıyor. Gazze'den İsrail'e yönelik terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Masum insanlara yönelik şiddet ve roket saldırıları derhal durdurulmalıdır. İsrail'le tam dayanışma içindeyiz ve İsrail, uluslararası hukuk uyarınca teröre karşı kendini savunma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri saldırıları kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Fransa'nın "İsrail’e ve halkına karşı yürütülen ‘terör saldırılarını’ kınadığı" belirtilerek, "Fransa'nın İsrail ile tam dayanışma içinde olduğu" ifade edildi.

 

AFP,dpa / AI,ET

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