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Erdoğan ile Esad'ın 2010 yılındaki Şam buluşmasından bir kare
Erdoğan ile Esad'ın 2010 yılındaki Şam buluşmasından bir kareFotoğraf: picture-alliance/AP Photo/B. Tellawi
PolitikaTürkiye

Erdoğan'dan Esad açıklaması: Siyasette ebediyen küslük olmaz

2 saat önce

Suriye lideri Esad'la görüşme ihtimali sorulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran 2023'teki seçimlerden sonra Suriye lideri Beşar Esad'la görüşebileceğinin sinyalini verdi.

Erdoğan, G20 zirvesine katıldığı Endonezya ziyareti sonunda gazetecilerle yaptığı söyleşide, "Siz 'Vakti, saati geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz' demiştiniz. Bu açıklamanızın ardından Rusya 'Böyle bir görüşme olursa, ev sahipliği biz yapabiliriz'demişti. Bu iki ülke ile ilgili son gelişmeler ne durumda?" şeklindeki soruyu, "Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz" diye yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısında bir gazetecinin "Suriye Devlet Başkanı ile bir görüşmeniz olması mümkün mü?" sorusu üzerine "Şu an itibarıyla böyle bir şey tabii söz konusu değil. Ama mümkün değildir gibi bir ifadeyi kullanmam da...  Dolayısıyla bir vakti, saati geldiğinde biz Suriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz" demişti.

Ankara'daki ABD-Rusya görüşmesi

Hafta başında ABD ve Rus istihbarat başkanlarının Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme ve bu buluşmada Türkiye'nin oynadığı role ilişkin soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Şu kadarını söyleyeyim; Rusya'nın ve Amerika’nın burada nükleer silaha müracaat edip etmeyeceği konusunda İstihbarat Başkanımdan aldığım bilgi, şu an itibarıyla her iki tarafın da nükleer silahla ilgili herhangi bir teşebbüsünün olmayacağı istikametinde. Biz de tabii yakın markajda tutalım, sık sık bir araya gelmelerini sağlayalım istiyoruz. Allah göstermesin; bu yeni bir dünya savaşına yol açar. Buna da fırsat vermeyelim" dedi.

İYİ Parti'ye çağrı

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının "hükümete yaradığı" düşüncesinde olan muhalefet partileri bulunduğunu belirten bir gazetecinin bu konuda yönelttiği soruyu da cevaplayan Erdoğan, "Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Kaldı ki bunların şu anda kendi içinde zaten terör söylemlerini ifade eden kişiler yok mu? Var. Nitekim şimdi bunlardan bazılarıyla ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik parlamentoda çalışmalar da devam ediyor. Bunlara alıştık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Burada özellikle muhalefetin içinde, CHP'yi bir kenara koyalım, 6'lı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İP'in (İYİ Parti'nin) bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" diye ekledi.

DW/CÖ,HT

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