 Erdoğan′dan Ermenistan′a ″yeni başlangıç″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 10.12.2020

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Ermenistan'a "yeni başlangıç" çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen Zafer Günü geçit töreninde Ermenistan'a yönelik mesajlar vererek "Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki savaşta zafer elde etmesi nedeniyle başkent Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada Azerbaycan'a Türkiye'nin desteğinin süreceğini vurgulayan Erdoğan, Ermenistan'a ilişkin de açıklamalar yaptı.

Dağlık Karabağ'da savaş hukukunun ihlal edildiğini, bunun hesabını sorma yükümlülüğünde olduklarını ve Ermeni yöneticilerin halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutmak için harcadığını söyleyen Erdoğan, "Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Aliyev'e tam destek

Sözlerini "Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz" diye sürdüren Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e de destek açıklaması yaptı. Erdoğan, "Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir. İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdogan | türkischer Präsident

Aliyev de yaptığı konuşmada, uzun yıllardır Dağlık Karabağ sorununu dile getirdiklerini ve savaş meydanında çatışmayı kazandıklarını söyledi. Bu zamana kadar ise güç topladıklarını, Azerbaycan ordusunu güçlendirdiklerini ifade eden Aliyev, yıldan yıla Azerbaycan'ın güçlendiğini ve Ermenistan'ın kendileriyle rekabet edemediğini savundu.

Rusya'da rahatsızlık

Öte yandan Geçit Töreni'nde Azerbaycan'ın Ermeni güçlerinden ele geçirdiği Rus yapımı askeri teçhizatları da sergilemesinin Rusya'da rahatsızlık yarattığı belirtiliyor. Rusya'nın Azerbaycan'a pestisit içerdiği gerekçesiyle bugün yürürlüğe koyduğu domates ithalatı yasağı da buna bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Ancak Moskova'dan Bakü'deki Geçit Töreni ile ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Dağlık Karabağ'da altı hafta süren savaş 9 Kasım'da Rusya'nın arabulucuğu ile imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Savaş sırasında Ermenistan kontrolündeki çok sayıda bölgeyi kaybetti.

DHA,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Azerbaycan kayıplarının sayısını açıkladı

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda ölen asker sayısını ilk kez açıkladı. Savunma Bakanlığı çatışmalarda 2 bin 783 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Şuşa kentinin alındığı 8 Kasım milli bayram ilan edildi.  

Azerbaycan ve Ermenistan yeni sınır belirleyecek

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan'ın yeni bir sınır belirleyeceğini, bunun için ortak komisyon ve çalışma grupları oluşturulacağını açıkladı.  

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