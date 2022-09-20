Erdoğan'dan BM'de Yunanistan'a sert eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmelere değinerek bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin izlediği tutumu aktardı.

Erdoğan yaklaşık yarım saat süren konuşmasında Yunanistan'ı Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere yönelik muamelesinden dolayı sert sözlerle eleştirdi.

Yunanistan'ın "göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını" ifade eden Erdoğan, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" dedi.

"İnsanlığa karşı suç"

Erdoğan, "Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdülvahap aileleriyle birlikte Yunan sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden acımasızlıklara artık dur demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi bölgesindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan ihtilaflar nedeniyle de Yunanistan'ı eleştiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki meseleler, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir. Güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan'dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz. Muhataplarımızın bu konuda en ufak adım atamaması kimin gerginlikten yana olduğunu ortaya koymaktadır. Yunanistan bir an önce tahrik siyasetini bırakmalı. Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını sonuna kadar savunurken, siyasi hesapları uğruna gerginlik stratejisi izleyenlerin oyunlarına asla gelmeyecektir."

"KKTC'yi tanıyın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ilgili olarak da bir çağrıda bulunarak, "Uluslararası toplumu, BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların bir milyonunun Suriye'ye geri gönderilmesi konusunda yapılan hazırlıkları da şu sözlerle anlattı:

"Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu şekilde dönmelerini temin etmek için gerekli şartları temin etmekte üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde 100 bin briket ev inşa ediyoruz. Bunların önemli bölümünü tamamlayıp teslim ettik. Ayrıca yaklaşık 1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak 200 bin konut inşası için hazırlıklara başladık."

Erdoğan Suriye'de hayata geçirilecek yerleşim yerleri projesi konusunda dayanışma sergilenmesini beklediğini de kaydetti.

DW/TY,BK