Erdoğan'dan anayasa teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP’nin anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak, "Muhalefet için bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında güncel gelişmelere ve anayasa değişikliği planlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

AKP’nin anayasa değişikliği teklifini Meclis’te grubu olan siyasi partilerle görüştükten sonra teklife nihai halinin verileceğini söyleyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak, MHP yetkilisi arkadaşlarımızla, arkadaşlarımız şu anda görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmelerden sonra inşallah bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip meclise sunacağız" dedi. Erdoğan, "Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere milletimizin gündemimizden çıkarmak yanında muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Anayasa değişikliği için halk oylaması

Erdoğan anayasa değişikliği için halk oylaması dahi diğer adımların da düşündüklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Anayasa değişikliği teklifinin geniş bir mutabakatla hayata geçmesini arzu ediyoruz. Bu mutabakat olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları da atmaya da biz AK Parti olarak hazırız. Milletimizin hakemliğinden korkmadık. Meclis'te gerekli çoğunluk olmazsa son söz milletimize ait olacak."

"Tahıl sevkiyatı devam edecek"

Konuşmasında Rusya’nın tahıl koridoru anlaşmasından çekimesine de değinen Erdoğan, "Dün Putin ile görüştüm, bugün Zelenskiy ile de görüşeceğim. Rusya-Ukrayna krizinde ülkemizin yaptığı dengeli politikayı eleştirenler, şimdi ülkemizi örnek alıyor" diye konuştu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dün yapılan görüşme sonrasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak "bugün saat 12.00’den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini belirttiğini" kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümete uyuşturucu konusunda yönelttiği eleştirilere de değinen Erdoğan şöyle konuştu:

"Kimyevi bir uyuşturucu olan metamfetamin; bunu gayet iyi biliyormuşsun galiba. Öyle bir şeyler duydum. Bu bela ile dünyanın tamamının başı dertte. Ama biliyorum ki senin de başında dertte. Türkiye geçtiğimiz yıl 5,5 ton bu yılın ilk on ayında 12 ton bu uyuşturucudan yakalayarak mücadeleyi en üst seviyede yürüten ülkeler arasında yer almıştır. Bay Kemal, ne yaptığımızı öğrendin mi? Bunları biz yapıyoruz."

Mevlüde Genç için başsağlığı mesajı

1993 yılındaki Solingen faciasında ailesinden beş kişiyi kaybeden ve 79 yaşında vefat eden Mevlüde Genç için başsağlığı dileyen Erdoğan, "Bugün Amasya’da ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Mevlüde Genç hanımefendiye Allah’tan rahmet dilerken, Avrupa’daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlık dalgasıyla mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

DHA / HT,EC