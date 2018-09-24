 Erdoğan′dan Almanya ziyareti öncesi yakınlaşma mesajı | TÜRKİYE | DW | 26.09.2018

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TÜRKİYE

Erdoğan'dan Almanya ziyareti öncesi yakınlaşma mesajı

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ziyareti öncesinde ikili ilişkilerde yakınlaşma mesajı verdi. Erdoğan ayrıca papaz Brunson konusunda kararı siyasilerin veremeyeceğini söyledi.

Symbolbild Flagge Verhältnis Türkei Deutschland (Imago/Chromeorange/M. Schroeder)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a verdiği söyleşide Almanya ile ilişkiler, ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın durumu ve İdlib ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyaretinin ikili ilişkileri yeniden canlandırmasını ve ticaret hacmini arttırmasını umduğunu söyledi. Erdoğan bu gezi kapsamında Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Erdoğan ayrıca Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin de açılışını yapacak.

Türkei | US-Pastor Brunson in Hausarrest entlassen (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Tazegul)

Papaz Andrew Craig Brunson

Brunson konusu yargıda

Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, yargı bağımsızlığına vurgu yaparak, Brunson ile ilgili kararı yargının vereceğini söyledi. Erdoğan, "12 Ekim'deki mahkeme ne karar verir şu anda bilemem... Buna siyasiler karar veremez" dedi.

Brunson için "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" iddiasıyla da 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınan Brunson, aynı yılın Aralık ayında tutuklanmıştı. Brunson'ın tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilmişti. Ankara ile Washington arasında papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle yaşanan gerginlik, iki ülkenin birbirlerine karşılıklı yaptırımlar uygulamalarına sebep olmuştu.

"İdlib'de silahlı gruplar bölgeden ayrılıyor"

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'teki süreci de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen hafta vardığı anlaşmanın bir unsuru olan silahlı grupların bölgeden arılmaya başladığını açıkladı.

Merkez Bankası bağımsızlığına da değinen Erdoğan faizlerin yükselmesine karşı olduğunu söyleyerek Merkez Bankası'nın son faiz artışının bağımsızlığının göstergesş olduğunu belirtti.

rtr/SSB,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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