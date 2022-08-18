Ukrayna'da Erdoğan-Zelenskiy-Guterres görüşmesi

BM Genel Sekreteri Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy bugün Lviv'de bir araya gelecek. Üçlü görüşmenin ana gündem maddeleri, tahıl ihracatı ve Zaporijya nükleer santrali.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya gelecek.

BM sözcüsü Stephane Dujaric, liderlerin tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalara "siyasi bir çözüm bulunması ihtiyacını" ele alacağını söyledi. Dujaric, görüşmelerde "şüphesiz" nükleer santral konusunun da gündeme geleceğini belirtti.

Erdoğan'ın Lviv ziyaretiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamayagöre, liderler arasında yapılacak üçlü görüşmede, Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla oluşturulan mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile savaşın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerdeyse stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin "tüm veçheleriyle" değerlendirileceği belirtildi.

Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Zelenskiy ile ilk kez yüz yüze görüşmüş olacak. Erdoğan, son aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iki kez bir araya gelmişti.

Zelenskiy ise dün gece yaptığı açıklamada, Guterres'le gerçekleştirecekleri görüşmede "Ukrayna için gerekli sonuçlara ulaşmaya çalışacaklarını" ifade etti.

Üç lider, Lviv'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Guterres Türkiye'yi de ziyaret edecek

Ukrayna'ya dün ulaşan BM Genel Sekreteri yarın da tahıl anlaşması kapsamındaki sevkiyatların gerçekleştirildiğiOdessa kentindeki limanı ziyaret edecek. Guterres, Ukrayna ziyaretinin ardından Cumartesi günüyse Türkiye'ye geçerek Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

Tahıl anlaşmasının imzalanmasının ardından Afrika'ya tahıl taşıyan ilk gemilerden biri Razoni oldu Fotoğraf: TURKISH DEFENCE MINISTRY/ REUTERS

BM, Türkiye ile birlikte arabuluculuk ettiği tahıl koridoru anlaşması kapsamında şu an kadar toplamda 563 bin tondan fazla tarım ürünü taşıyan 21 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını açıkladı.

Nükleer endişe

Lviv'deki üçlü görüşmede ele alınacak olan Zaporijya nükleer santrali, bölgedeson dönemde artan çatışmalar nedeniyle endişeye yol açıyor.

Zelenskiy, bu bölgede yaşanabilecek bir nükleer felaketin olası sonuçlarına dikkat çekerek uluslararası toplumdan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını istemişti. Ukrayna lideri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralindeki "olası bir radyasyon vakasının Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan hatta daha uzak bölgelerdeki ülkeleri bile etkileyebileceğini" belirtmişti.

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor.

Zaporijya nükleer santrali çevresindeki bombardımanın sürmesi endişe yaratıyor Fotoğraf: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/IMAGO

Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor. Ukrayna, Rusya'yı, bu santrali kullanarak bölgedeki Nikopol ve Marhanez gibi küçük kasabaları vurmakla suçluyor. Rusya ise Ukrayna'nın santrali insansız hava araçları, ağır top mermileri ve roketatarlarla vurduğunu iddia ediyor.

Guterres'in geçtiğimiz günlerde Zaporijya nükleer santralinin güvenliği konusunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

BM, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin Kiev üzerinden nükleer santrale ulaşmasının sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirtmişti. Ancak Rusya, UAEA müfettişlerinin Kiev'den geçmesinin tehlikeli olduğunu savunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "acilen" UAEA müfettişlerinin santralde incelemelerde bulunmasına izin verilmesi ve Rus askerlerinin bölgeden çekilmesi gerektiğini söyledi.

DW,AFP,rtr/CÖ,JD