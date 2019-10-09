 Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa harekata devam edeceğiz | TÜRKİYE | DW | 19.10.2019

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TÜRKİYE

Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa harekata devam edeceğiz

Erdoğan Suriye'deki durumla ilgili olarak salı günü Soçi'de Rus lider Putin ile görüşeceğini hatırlattı. Erdoğan bir uzlaşma ihtimali için "Olursa olur. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada bir kez daha "Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz" dedi. "Fırat Nehri'nden Irak'a kadar olan Suriye sınırımız boyunca, kuzeyden güneye 20 mil yani 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık. Batıdan doğuya, Irak sınırından batıya 444 kilometre uzunluğu ifade ettik" diyen Erdoğan "Teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini ifade ettik" diye konuştu.

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"Pazarlık sünnettir"

"Pazarlık sünnettir" diyen Erdoğan ABD heyetiyle hafta içinde yapılan görüşmelere değindi. "Masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması için 120 saatte mutabık kaldık" diyen Erdoğan "Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra Amerikan tarafı da Türk tarafı da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıkladı. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur. Olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz” dedi.

Kritik Soçi görüşmesi

Dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü belirten Erdoğan Salı günü Rusya'da Soçi'de olacağını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de aynı konuları görüşeceğini belirtti. "Harekatın bölgemizin bir kısmında malum rejim güçleri bulunuyor" diyen Erdoğan "Bu meseleyi de onun için Salı günü Sayın Putin ile ele alacağız çünkü bir hal çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan "Türkiye en başından beri ortaya koyduğu şartlardan en küçük bir sapma göstermemiştir. Eğer bu şartlar karşılanırsa önemli bir operasyonu en az kayıp ve bedelle tamamlamış olacağız. Şayet ülkemize verilen sözler tutulmazsa beklemeyecek, verdiğimiz süre bittiği an harekata devam edeceğiz" diye konuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Savunma Bakanı Hulusi Akar

Savunma Bakanı Akar'dan açıklama

Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün yaptığı açıklamada "Şu anda harekâta 5 gün ara verdik. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekât kaldığı yerden devam edecek. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moralleri yüksektir, emir verildiğinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekâta hazırız" dedi.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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