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PolitikaAlmanya

Erdoğan ve Scholz basın toplantısı düzenledi

17 Kasım 2023

Almanya'ya bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile Berlin'de basın toplantısı düzenledi. Erdoğan İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

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Erdogan besucht Scholz in Berlin
Fotoğraf: REUTERS/Fabrizio Bensch

Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştükten sonra Başbakan Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye müdahalesinden dolayı İsrail'e yine sert sözlerle yüklendi.

"Şu an itibarıyla 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu" diyen Erdoğan, İsrail'in nükleer silah bulundurduğu iddialarını da yineledi. Erdoğan, "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var, ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar" diye konuştu.

Erdoğan Gazze'de insani ateşkes sağlanması gerektiğini de belirterek, "İnsani ateşkesi, Almanya, Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız" dedi. 

Devamı geliyor...