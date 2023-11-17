Erdoğan ve Scholz basın toplantısı düzenledi

Almanya'da Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştükten sonra Başbakan Olaf Scholz ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye müdahalesinden dolayı İsrail'e yine sert sözlerle yüklendi.

"Şu an itibarıyla 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu" diyen Erdoğan, İsrail'in nükleer silah bulundurduğu iddialarını da yineledi. Erdoğan, "Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var, ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar" diye konuştu.

Erdoğan Gazze'de insani ateşkes sağlanması gerektiğini de belirterek, "İnsani ateşkesi, Almanya, Türkiye birlikte sağlayabilirsek, özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalarız" dedi.

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