Erdoğan ve Putin'den "iş birliğine devam" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, "Görüşmemiz, Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli" dedi.

Günü birlik bir çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İki lider görüşmeleri öncesinde kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan ev sahibi Putin, Erdoğan'a tahıl anlaşmasına aracılık ettiği için teşekkür etti.

Erdoğan'ın sadece Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlatılmasını desteklemediğini dile getiren, Putin, "Aynı zamanda, Rus gıda ve gübrelerinin dünya pazarlarına sorunsuz bir şekilde nakledilmesine ilişkin bir paket çözüm kabul edildi" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Türkiye ile ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek istediklerini belirterek görüşmeler sonucunda bu konuda bir memorandum imzalamayı umut ettiğini kaydetti.

Putin, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye ve Güneydoğu Avrupa'ya taşıyan TürkAkım boru hattından da övgüyle söz ederek, "Avrupa, Rus gazının kesintisiz akışını sağladığı için Türkiye'ye minnetar olmalı" diye konuştu.

Erdoğan'dan Suriye mesajı

Erdoğan da 17 gün önceki Tahran zirvesinin ardından tekrar bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Putin'e teşekkür etti. Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir" dedi.

Rus ve Türk heyetlerinin Türkiye'deki görüşmelerinin de verimli geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konularda bir nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır" dedi. Erdoğan, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasıyla ilgili anlaşma ile enerji, turizm ve ulaşım gibi alanlarda atılan adımların "Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli olduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede de Rusya ile olan dayanışmanın büyük önem arz ettiğini belirterek "Bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır" dedi.

"Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar" diyen Erdoğan, "Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir'' ifadelerini kullandı.

Soçi'ye Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de gitti.

DW,dpa/TY,BK