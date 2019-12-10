Erdoğan ve Putin'den Almanya'nın Libya girişimine destek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Libya konusu ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki ayrı yönetimin bulunduğu Libya'da farklı tarafları destekleyen Putin ve Erdoğan, Almanya'nın bu ülkeyle ilgili başlattığı barış girişimine destek verdi. İki liderin, Almanya'nın Libya konusundaki çabalarının desteklenmesi ve arabuluculuk çalışmalarına yardım edilmesi konularını görüştüğü açıklandı.

Putin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada da Berlin Süreci adı verilen bu girişimin arkasında olduğunu ifade etmişti.

Alman hükümeti, Berlin Süreci'yle Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin barış çabalarını desteklemeyi amaçlıyor. Almanya bu kapsamda önümüzdeki ay bir uluslararası Libya konferansı düzenleyecek.

Türkiye'nin asker gönderme teklifi

Erdoğan, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talep etmesi hâlinde Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin ve Erdoğan'ın, Ocak ayında Türkiye'de yapacakları görüşmede, Ankara'nın Trablus'taki hükümete asker gönderme teklifini de ele alacağını duyurdu.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Libya'nın batısındaki Ulusal Mutabakat Hükümeti, BM dâhil uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınıyor. Bu hükümetin en büyük destekçileri Türkiye ve Katar. Libya'nın doğusu ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. Hafter geçen Perşembe günü Trablus'u ele geçirmek için yeni bir askeri operasyon başlattı. General Hafter; Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor.

Sisi'den Türkiye mesajı: İzin vermeyeceğiz

Libya'daki gelişmelerle ilgili komşu ülke Mısır'dan da bir açıklama geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abudulfettah el Sisi, "Kimsenin Libya'yı kontrol etmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Mısır devletine bağlı El Ahram gazetesinin haberine göre, Sisi bu konunun Mısır için "bir ulusal güvenlik meselesi" olduğunu söyledi.

El Şuruk gazetesi tarafından da açıklamalarına yer verilen Sisi'nin ayrıca, "Mısır, Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'nu yüzüstü bırakmayacak" dediği aktarıldı.

DW,dpa,rtr,AP,AFP/CÖ,BK

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