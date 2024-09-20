Erdoğan ve Özel ABD'ye gidiyor

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın yanı sıra Şimşek'le birlikte yatırımcılarla bir araya gelecek. Özel de Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu ve yatırım toplantıları için gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) temaslarda bulunacak. Aynı dönemde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyalist enternasyonal toplantısı için New York'a gidiyor.

Her yıl sonbaharda dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu'nun 79'uncusu 22 Eylül'de "Geleceğin Zirvesi" başlığı altında açılacak.

190 ülkeden üst düzey katılım olması beklenen Genel Kurul'a Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kalabalık bir heyet gidecek.

Erdoğan'ın 24 Eylül'deki oturumda Genel Kurul'a hitap ederek, Filistin sorununa dikkat çeken ve uluslararası topluma İsrail'i durdurma çağrısını da içeren bir konuşma yapması planlanıyor.

Biden ile ikili görüşme şu an için görünmüyor

Zirve çerçevesinde Erdoğan'ın devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapması beklenirken bu görüşmelerin kimlerle olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

Erdoğan, ABD'ye en son NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için 9-11 Temmuz 2024'te gitmişti. Erdoğan ile Biden zirve marjında bir araya gelmiş, ancak Erdoğan Biden'ın görev süresi boyunca Beyaz Saray'da ağırlanmamıştı.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu için gideceği ABD'deki temasları gerek ikili ilişkiler gerekse son dönemde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediği haberlerinden de kaynaklı eksen tartışmalarının olduğu döneme denk gelmesi açısından önem taşıyor. Yaklaşan ABD seçimleri de BM Genel Kurulu toplantılarının ve Erdoğan'ın temaslarının zamanlamasını önemli kılıyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Biden ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme şu ana kadar planlanmış değil.

ABD'yi Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli diplomatlarından, eski Ankara Büyükelçisi John Bass 17 Eylül'de Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmiş ve aynı zamanda iki ülke arasındaki siyasi istişare mekanizmasına katılmıştı.

Erdoğan yatırımcılarla da buluşacak

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin bir başka önemli boyutu ise ekonomi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de eşlik edeceği Erdoğan, New York'ta yabancı yatırımcılarla bir araya gelecek.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edecek Fotoğraf: DHA

Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin'in CNBC-e'de verdiği bilgiye göre Erdoğan 23 Eylül'de Fortune 100 listesinde yer alan 20 şirketin üst düzey yöneticileriyle görüşecek. Bu toplantıya ABD'de ticaret hacmi olan Türk şirketleri de katılacak.

Bu kapsamda Türkiye'nin 23-25 Eylül günlerinde düzenleyeceği yatırım konferansında portföy yatırımcıları ağırlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Goldman Sachs ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantıda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yatırımcılara bir sunum yapacak.

Özgür Özel de ABD yolcusu

Erdoğan'ın BM toplantıları için New York'ta olacağı dönemde CHP Genel Başkanı Özel de sosyalist enternasyonal toplantısı için aynı şehirde olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA

Özel, İspanya'da 25 Şubat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçilmişti. Enternasyonal'in yeni toplantısı 25 Eylül Çarşamba günü New York'ta düzenlenecek.

4-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20'nci Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda Sosyalist Enternasyonal Komitesi ile birlikte kaleme alınan Ankara Deklarasyonu'nu toplantıda okuyacak olan Özel'in diğer ülkelerin parti liderleri ile ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Bu arada DW Türkçe'nin ulaştığı CHP kaynakları ziyaretin sadece sosyalist enternasyonal ile sınırlı ve çok kısa olduğunu belirtti. Bu nedenle New York dışında başka bir şehir ya da eyalet ziyareti ya da ABD'li yetkililer ile bir görüşme öngörülmüyor.

Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'dan oluşan CHP heyeti eşlik edecek.

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