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Fotoğraf: Presidential Press Office/Reuters
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Suriye ile daha ileri seviyede adımlar atmalıyız

1 saat önce

Son dönemde Çavuşoğlu'nun yaptığı "uzlaşı" çıkışıyla gündeme gelen Ankara-Şam ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli muhaliflerle rejimin uzlaşması gerektiği yönündeki ifadesininardından gündeme gelen Ankara-Şam ilişkilerine dair değerlendirmede bulundu.

Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Biz istiyoruz ki buradaki süreci daha fazla uzatmayalım. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Çünkü Suriye'nin halkı bizim kardeşlerimiz. Orada bizim öyle bir derdimiz yok. Onların topraklarının bütünlüğü bizim için önem arz ediyor" dedi.

Erdoğan, "Temennim odur ki inşallah önümüzdeki dönemle ilgili Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır. Şu anda oradan hicret edenler, iltica edenlerin ağırlığı bize geldi.4 milyon insanı biz ülkemizde ağırlıyoruz. Bütün bunları ağırlarken rejimle sürekli savaş halinde olalım diye mi bunu yapıyoruz? Hayır. Suriye halkıyla özellikle inanç değerleri noktasındaki bağlarımız sebebiyle bunu yapıyoruz. Bundan sonraki süreç belki çok daha hayırlı olacaktır" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmemiz gerekiyor. Bu adımları atmak suretiyle, tüm bölgede yani İslam dünyasının bizim komşularımızla olan bu bölgesinde inşallah birçok oyunu biz bozarız" açıklamasında bulundu.

"Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Bizim şu anda Suriye'de attığımız bütün adımlarla, özellikle Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusu ve batısından Akdeniz'e kadar olan o bölgede Ruslarla yürüttüğümüz çalışmalarda terörle bir mücadele vardı. Terörle olan mücadelemizi de burada birlikte sürdürüyoruz. Bunların belli bölümünü Ruslarla beraber yaparken belli bölümünü de kendi askerimizle, güvenlik güçlerimizle yürütüyoruz" dedi.

Zelenskiy'in talebi

Erdoğan, Lviv'de görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Zaporijya nükleer santraliyle ilgili olarak bazı taleplerde bulunduğunu da dile getirdi.

Erdoğan, "Zelenski bizden şunu özellikle istedi; Rusya'nın buradaki bütün mayın ve benzeri döşemeleri söküp alması ve bu hususun süratle ürkütücü olmaktan çıkması. Çünkü bir tehdit unsuru. 'Çernobil'i yaşamak istemiyoruz' derken biraz da onu kastettim. Bu konuyu Sayın Putin'le de görüşüp, dünya barışı için önemli bir adım olarak bu konuda Rusya da üzerine düşeni yapmalıdır diye bunu kendisinden özellikle isteyeceğiz. Bu adımı atmaları gerekiyor" dedi.

Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Lviv'de dün gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer alan Zaporijya nükleer santrali, bölgede son dönemde artan çatışmalar nedeniyle endişeye yol açıyor.

Zelenskiy, bu bölgede yaşanabilecek bir nükleer felaketin olası sonuçlarına dikkat çekerek uluslararası toplumdan Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulamasını istemişti. Ukrayna lideri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya nükleer santralindeki "olası bir radyasyon vakasının Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye, Gürcistan hatta daha uzak bölgelerdeki ülkeleri bile etkileyebileceğini" belirtmişti.

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarında bulunan Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor. Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor.

DW/CÖ,JD

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