Erdoğan, Stoltenberg ve Andersson ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Andersson ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in PKK, PYD ve YPG’ye karşı tavrını değiştirmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya ile ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan-Stoltenberg görüşmesinde, NATO Genel Sekreteri'ne, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayisi ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiği" ifade edildi.

Türkiye'nin "somut adım" talebi

Stoltenberg ile görüşmesinin ardından İsveç Başbakanı Andersson ile de telefonda görüş alışverişinde bulunan Erdoğan, İsveç’in PKK, PYD ve YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini ve şu ana dek Türkiye’nin endişelerini giderecek bir açılım görmediklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Andersson'dan, Türkiye'ye yönelik silah ambargosu ve savunma sanayisi sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamaların kaldırılmasınının yanı sıra iade ve sınır dışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini dile getirerek, bütün bu konularda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini vurguladı.

DHA,DW / ET,CÖ