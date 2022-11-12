  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Ekim 2021'de İtalya'nın başkenti Roma'daki G20 zirvesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Joe Biden - (31.10.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Joe BidenFotoğraf: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance
PolitikaTürkiye

"Senato'yu Cumhuriyetçiler alırsa işimiz kolaylaşır"

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Senato'yu kazanması hâlinde Türkiye'nin F-16 alım sürecinin de kolaylaşacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Biden'ın "Gülen'i sakladığını" öne sürdü.

https://p.dw.com/p/4JQaD

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) ara seçimler sonucunda Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde etmesi durumunda Türkiye'nin F-16 alım sürecinin de "çok daha kolaylaşacağını"söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16 alma planıyla ilgili olarak "Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanım Hulusi Paşa'ya olumlu, güzel şeyler söylüyor. Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte, şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bu olumlu haberleri de bizler yakın takipte sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii Senato var. Senato'da iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu 2-3 yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz" diye ekledi.

"Gülen'i Biden saklıyor"

Gülen yapılanması mensuplarının sığındığı ülkelere tepki gösteren Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fethullah Gülen'i "sakladığını" söyledi.

Erdoğan, "Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kâşane verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız, işte ben size şu anda bunu söylerim" dedi.

"Batı, Rusya'ya adeta sınırsız saldırıyor"

Ukrayna savaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı Rusya'ya "sınırsız" şekilde saldırmakla suçladı.

Erdoğan, "Başta Amerika olmak üzere Batı, Rusya'ya adeta sınırsız saldırıyor. Bütün bunların karşısında da tabii şu anda Rusya bir direnç ortaya koyuyor. Biz de acaba nasıl olur da -işte bir tahıl koridoru olayı gerçekleşti- buradan bir barış koridorunu açabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bunun için de en güzel yol, diyalogdan barışa giden bir yol olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Tabii burada sadece Sayın Putin'in kanaatleri yetmez. Zelenskiy ile de görüşerek burada onların düşündükleri nedir, onlar böyle bir şeye nasıl bakarlar, onların da kanaatini tabii alacağız. Ve bu arabuluculuk acaba bizi bir barışa taşır mı, bunu da görmenin yollarını arayacağız. Ama şimdilik bizim için en önemlisi bu tahıl koridorunu ciddi manada işletmek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 19 Kasım'da sona ereceği hatırlatılarak yöneltilen "Uzatılması için görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Acaba siz taraflara yine 4 ay mı, yoksa daha uzun süreli bir anlaşma mı önereceksiniz? Bir tavsiyeniz olacak mı?" soruları üzerineyse, "Orada süre tahdidi koymak bana göre yanlış olur. Biz kendilerine bu işi ne kadar uzun tutarlarsa o kadar isabetli olacağını belirttik" yanıtını verdi.

 

DW / CÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Kongre ara seçimlerinde oy kullanan ABD vatandaşları - (08.11.2022 / Madison)

Cumhuriyetçiler ABD'de beklenen fırtınayı estiremedi

Cumhuriyetçiler ABD'de beklenen fırtınayı estiremedi

ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler beklenen başarıyı elde edemedi. Pek çok eyalette oy sayımı devam ediyor.
Politika9 Kasım 2022
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden

Biden: Demokratlar için güçlü bir geceydi

Biden: Demokratlar için güçlü bir geceydi

ABD Başkanı Joe Biden Demokrat Parti'nin beklenenden daha iyi bir ara seçim performansı sergilemesinin ardından kazananın demokrasi olduğunu söyledi. Biden 2024 seçimleri için aday olma niyetinde olduğunu açıkladı.
Politika10 Kasım 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Altılı Masa'nın liderleri Ankara'da bir araya geldi - (02.10.2022)

Altılı masada "BTP'ye hayır" eğilimi

Politika58 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hablemitoğlu cinayetine 20 yıl sonra iddianame hazırlandı

Hukuk ve Adalet5 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Adaylık tartışması: İYİ Parti'de "Akşener" sesleri

Politika22 saat önce

Kırım'a açılan stratejik kapı: Herson

Kırım'a açılan stratejik kapı: Herson

Politika22 saat önce
İsveç parlamentosu Riksdag

İsveç: Anayasa tartışmalarına Türkiye dahil oldu

İsveç: Anayasa tartışmalarına Türkiye dahil oldu

Politika23 saat önce
Selçuk Kozağaçlı

ÇHD davası: Avukatlara 146 yıl hapis cezası çıktı

ÇHD davası: Avukatlara 146 yıl hapis cezası çıktı

Hukuk ve Adalet11 Kasım 2022
İstanbul Adalet Sarayı

Seçimlere giden Türkiye'de insan hakları tablosu ne durumda?

Seçimlere giden Türkiye'de insan hakları tablosu ne durumda?

Hukuk ve Adalet11 Kasım 2022
Ana sayfaya dön