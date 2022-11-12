"Senato'yu Cumhuriyetçiler alırsa işimiz kolaylaşır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) ara seçimler sonucunda Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde etmesi durumunda Türkiye'nin F-16 alım sürecinin de "çok daha kolaylaşacağını"söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katıldığı Özbekistan ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den F-16 alma planıyla ilgili olarak "Zaman zaman Amerika tarafı, Savunma Bakanım Hulusi Paşa'ya olumlu, güzel şeyler söylüyor. Tabii şimdi bir seçim yaşadılar. Bu seçimle birlikte, şu anda bazı olumlu haberler yine geliyor ve bu olumlu haberleri de bizler yakın takipte sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Temennim odur ki yani önümüzdeki ay bazı müjdelerle dolu olsun ve F16 konusunu çok daha olumlu istikamette geliştirelim. Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler açık ara işi önde kapattılar ama şimdi tabii Senato var. Senato'da iki üç yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu 2-3 yerde eğer Cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. Şimdi süreci takip ediyoruz" diye ekledi.

"Gülen'i Biden saklıyor"

Gülen yapılanması mensuplarının sığındığı ülkelere tepki gösteren Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fethullah Gülen'i "sakladığını" söyledi.

Erdoğan, "Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor? Başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir kâşane verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız, işte ben size şu anda bunu söylerim" dedi.

"Batı, Rusya'ya adeta sınırsız saldırıyor"

Ukrayna savaşıyla ilgili soruları da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı Rusya'ya "sınırsız" şekilde saldırmakla suçladı.

Erdoğan, "Başta Amerika olmak üzere Batı, Rusya'ya adeta sınırsız saldırıyor. Bütün bunların karşısında da tabii şu anda Rusya bir direnç ortaya koyuyor. Biz de acaba nasıl olur da -işte bir tahıl koridoru olayı gerçekleşti- buradan bir barış koridorunu açabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Bunun için de en güzel yol, diyalogdan barışa giden bir yol olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan, "Tabii burada sadece Sayın Putin'in kanaatleri yetmez. Zelenskiy ile de görüşerek burada onların düşündükleri nedir, onlar böyle bir şeye nasıl bakarlar, onların da kanaatini tabii alacağız. Ve bu arabuluculuk acaba bizi bir barışa taşır mı, bunu da görmenin yollarını arayacağız. Ama şimdilik bizim için en önemlisi bu tahıl koridorunu ciddi manada işletmek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasının 19 Kasım'da sona ereceği hatırlatılarak yöneltilen "Uzatılması için görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Acaba siz taraflara yine 4 ay mı, yoksa daha uzun süreli bir anlaşma mı önereceksiniz? Bir tavsiyeniz olacak mı?" soruları üzerineyse, "Orada süre tahdidi koymak bana göre yanlış olur. Biz kendilerine bu işi ne kadar uzun tutarlarsa o kadar isabetli olacağını belirttik" yanıtını verdi.

DW / CÖ,ET