Erdoğan: Rusya Soçi ve Astana'ya sadık değil

Afrika ziyareti dönüşü bugün uçakta Türk basın mensuplarına açıklamalar yapan Türkiye Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Suriye ve Libya'da işbirliği yaptığı Rusya'ya karşı eleştiriler yöneltti.

Rusya'nın Suriye'deki anlaşmalara bağlı kalmadığını ve İdlib'de bombardımanların devam ettiğini belirten Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da, Soçi'ye de sadık değil" diye konuştu.

Türk yetkililerin bu konuda Rus muhataplarıyla görüşmeler yaptığına dikkat çeken Erdoğan, bu görüşmelerde kendilerine "İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız" dediklerini aktardı.

"Rusya tavrını belli etsin"

Rusya'dan Suriye konusunda tavrını belli etmesini isteyen Erdoğan, Rusya'nın bir seçim yapması gerektiğini vurgulayarak "ya Suriye ile olan süreci farklı yüreteceğini ya da Türkiye olan süreci farklı yürüteceğini ve bunun başka yolu almadığını" dile getirdi.

İdlib vilayetinde ateşkesin ilan edilmesinin ardından Şam ve Moskova, vilayette "teröristlere" karşı operasyonlarını süreceğini duyurmuştu. Rusya'nın sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye'deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı geldi? Esed'in zulmünden kaçtı geldi. Şu anda bu insanlar bize barınmış durumdalar" diye konuştu.

İdlib'de operasyonlar devam ediyor

Maraat el Numan ilçesinin rejim kontrolüne geçtiği bildirildi

Suriye ordusu ve müttefiki Rusya'nın muhalif güçlerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'de askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı. 12 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen rejimin ilerlemeye devam ettiği bildiriliyor. Rejime bağlı birliklerin Salı günü vilayetin stratejik öneme sahip Maraat el Numan ilçesinde kontrolü sağladığı duyurulmuştu.

Moskova, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yanında yer alırken Türkiye Suriye'deki eski adı Özgür Suriye Ordusu olan Suriye Milli Ordusu'nu destekliyor.

DW,GA/HS

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