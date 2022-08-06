Erdoğan: Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Erdoğan, Soçi'ye yaptığı çalışma ziyaretini "olumlu, başarılı" bir şekilde tamamladıklarını belirtti. Erdoğan, "Sayın Putin'le 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya gelmemizin ardından Soçi'de ikili ilişkilerimizi ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirdik. Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin müteakip toplantısını Türkiye'de yapmak üzere Sayın Putin'e davetimi gerçekleştirdim" dedi.

Rusya'yla sürdürdükleri diyaloğun müspet yansımalarına Kafkaslar'da, Suriye'de ve Ukrayna'da şahit olduklarını söyleyen Erdoğan, "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihraç edilmesine yönelik girişim, bunun en son küresel örneğidir. Şimdi önemli olan, planın sağlıklı şekilde uygulanması ve oluşan müspet havanın İstanbul'daki müzakerelere dönüşe yönelik somut adımlara tahvil edilmesidir" ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın kazananı olmayacağını başından beri vurguladığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Putin'e Sayın Zelenskiy'le görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Fotoğraf: MURAT KULA/TURKISH PRESIDENTIAL/AFP

Suriye'ye olası operasyon

Erdoğan Suriye'ye olası operasyon konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Putin, burada şunu bize ima ediyor: 'Mümkün olduğunca bunları, rejimle birlikte çözme yolunu tercih ederseniz çok daha isabetli olur' gibi bir yaklaşımı var. Biz de diyoruz ki şu anda bizim istihbarat örgütümüz, Suriye istihbaratıyla zaten bu konuları yürütüyor ama bütün mesele netice almak. 'Eğer istihbaratımız, Suriye istihbaratıyla bu çalışmayı yürütürken buna rağmen hala orada terör örgütleri fellik fellik at oynatıyorsa bu konuda bize destek vermeniz gerekiyor' diyoruz. Bu konuda da mutabakatımız var."

Akkuyu'da son durum

Erdoğan Akkuyu Nükleer Santrali'nde Rusya'nın kurduğu şirketin Türk ortağı şirket ile sözleşmesini feshetmesi konusunun görüşmede gündeme gelip gelmediğine yönelik bir soru üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Tabii böyle bir konuyu görüşmemek olamaz. Görüştük. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ülkemizin enerji stratejisi içinde ayrı bir öneme sahip. Akkuyu'nun ilk reaktörünü 2023 yılında hizmete alma hedefimiz sürüyor. Bu hususları, Rus tarafıyla görüşmelerimizde bir kez daha ele aldık. '25 bin kişi şu anda çalışmıyor. Burası kapatıldı' gibi ifadeler söyleniyor. Böyle bir şeyi ben de kabul etmedim, Rus tarafı da kabul etmiyor. Çalışıyorlar."

Akkuyu'daki çalışmaları yerinde izleyeceğini söyleyen Erdoğan, sonrasında ise Putin'e orada gelinen durumu aktaracağını belirtti. Erdoğan, "Yani onlar da bir defa kesinlikle süreci durdurmak gibi bir şeyi kabul etmiyorlar" dedi.

Ruble uzlaşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ekonomik boyutu ve özellikle Türkiye ile Rusya arasında doğal gazda yeni bir anlaşma olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Sayın Putin'le ruble üzerinde mutabık kaldık. Ruble noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak" diye konuştu.

Rusya'nın Mir kartı konusuna da değinen Erdoğan, Türkiye'de beş bankanın bunun üzerinden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan, "Burada da çok ciddi gelişmeler var. Bu da tabii Rusya'dan gelen turistleri çok çok rahatlatan bir süreç. Onlarla alışverişini, otel ödemelerini yapabiliyorlar. Bu da tabii hem onlar için hem bizim için çok çok rahatlatıcı bir sistem. Bu ziyaretimizde Rusya Merkez Bankası Başkanı ile bizim Merkez Bankası Başkanımız da görüşmelerini yaptılar" dedi.

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi konusundaki bir soru üzerine Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Karabağ, Azerbaycan'ın uluslararası tanınmış sınırları içerisinde yer alan Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan, tabiatıyla topraklarında yasa dışı hiçbir silahlı unsurun bulunmasını istemiyor. Üçlü Bildiri'den bu yana yaklaşık iki yıl geçti. Ermenistan'ın buradaki taahhütlerini de bir an önce yerine getirmesi önem taşıyor."

Almanya ve Fransa'ya eleştiri

Almanya ve Fransa'nın "Rum-Yunan propagandasına alet olduğunu" söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarına göz yumulurken, doğru olmayan değerlendirmelerle ülkemizin eleştirilmesi kabul edilemez. Avrupa'nın istikrar ve güvenliği için Türkiye'nin yeri aşikar" dedi.

Zaho'da düzenlenen saldırıya ilişkin bir soru üzerine ise Erdoğan, "Bu, terör örgütü PKK'nın bilindik saldırılarının bir değişik versiyonu. Nasıl bugüne kadar bu tür şeyleri yapıp ondan sonra kaçtıysalar, ortada görünmeme gibi yolları seçtiyseler şimdi burada da yine aynı şekilde bu tür suikastları yaptıktan sonra topu hemen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin üzerine atmışlardır. Olayın aslı budur" açıklamasını yaptı.

KPSS'nin iptali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KPSS'nin iptal edilmesiyle ilgili olaraksa şöyle konuştu:

"FETÖ'cü grup mu desek, 6'lı masa mı desek, bir de masanın altı var, yedi…Şimdi dikkat ederseniz, aynı anda hepsi adeta aynı cümlelerle, aynı kelimelerle bunu tanımlamaya çalıştılar. Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Çünkü gençleri nasıl aldatırız gayreti içerisindeler. Tabii bu tutmadı çünkü biz durumu gördük."

DW / HT,BÜ