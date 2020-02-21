Erdoğan: Putin'le görüşürüz; Kremlin: Görüşme planlanmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile İdlib ve Libya konusunda temasların sürdüğünü belirterek Rusya'dan bir heyetin İdlib görüşmeleri için Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Rusya'nın başta hava kuvvetleri olmak üzere Suriye ordusuna en üst düzeyde destek verdiğini belirterek "911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz" dedi.

Türkiye'de 3,5-4 milyon Suriyeli bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu konuda başta Batı dünyası olmak üzere hiçbir ülkenin duyarlılık göstermediği eleştirisini de yineledi.

Dörtlü zirve belirsizliğini koruyor

Erdoğan haftasonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili olaraksa, "Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart'ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız" diye konuştu.

Erdoğan, görüşmenin yerine ilişkin soruya "İstanbul olur, Ankara olur fark etmez" yanıtını verdi.

Kremlin: Putin-Erdoğan zirvesi planlanmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Moskova'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, şu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme planlanmadığını belirterek, "İkili bir temas konusunda görüşmeler yapmıyoruz. Ancak çok taraflı formatta olası bir toplantı için çalışmalar sürüyor" dedi.

Suriye'nin İdlib bölgesine ilişkin olarak Türkiye ve İran'ın katılImı ile bir zirve düzenlenmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Peskov, ancak Rusya, Türkiye, Fransa ve Almanya'nın katılacağı dörtlü bir zirve planlanmadığını dile getirdi.

BM'den İdlib için "kan gölü" uyarısı

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Aileler çatışmalardan kaçıyor Suriye birlikleri, ülkenin son isyan kalesinde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki süregelen şiddeti ve insanların yerinden edilmesini Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi olarak” adlandırdı. Çocuklar ise bu felaketten en çok etkilenenler.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük göç hareketi Son üç ayda neredeyse 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, Birleşmiş Milletler sözcüsü bu sayının yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturduğunu söylüyor. Sadece Şubat ayında 300 bin kişi yerinden edildi. Bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük sivil göç hareketini yarattığı belirtiliyor.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Öldürücü soğuklar Türkiye sınırında karlar altındaki mülteci kamplarında öldürücü soğuklar ve kötü hayat koşulları yedi çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Çocuklara yardım örgütü Save The Children, ailelerin ısınabilmek için ne bulursa yaktığını belirtirken örgüt ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Operasyonlar devam ediyor Türk askeri birlikleri, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordularının bölgeyi ele geçirmek amacıyla operasyonlarını artırmasıyla çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeye doğru harekete geçti. 13 Türk askerinin bölgede yaşamını yitirmesinin ardından, ateşkesi sağlamak için atılan diplomatik adımlar hız kesti.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Varış yeri olmayan yolculuk Esad’ın, Halep kentine kadar uzayan stratejik önemdeki M5 karayolunu geri almak için düzenlediği saldırılar uzun zamandır planlanıyordu. Rusya’nın, Suriye güçlerine bu güzergahdaki kentlerin ele geçirilmesine yardım etmesinin ardından batı Halep’teki çatışma 43 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçmesine neden oldu.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Hedef gözetilmeden düzenlenen saldırılar Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Rupert Colville, Rusya ve Suriye ordularının kamplara, hastahanelere ve okullara yaptığı saldırıların hepsinin kaza eseri olamayacağı görüşünde. BM'nin verilerine göre bu yılın başından beri bölgede 299 kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının yüzde 93’üne Suriye hükümeti ve müttefiklerinin düzenlediği saldırılar yol açtı.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Güvenlik arayışı BM Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bölgede hiçbir evin artık güvende olmadığını ve kampların da çatışmalardan kaçan binlerce insan için yeterli olmadığını söyledi. Birçok kişi, başka yerlerde şansını denemek için kampları terk ediyor. Bachelet, sivillerin kaçabilmeleri için insani koridorlar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor Gidebilecekleri bir yer yok Türkiye’de halihazırda 3 buçuk milyon Suriyeli yaşıyor ve Türkiye, Suriye’den yeni bir göç dalgasını engellemek için sınırları kapattı. Bu durumda İdlib halkının gidebileceği bir yer yok ve kaçanların 500 bini çocuk.



Diğer yandan Birleşmiş Milletler, çatışmaların sürdüğü İdlib'in kan gölüne dönebileceği uyarısında bulundu.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardımlar Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts, çatışmaların yaklaşık bir milyon mültecinin bulunduğu kamp bölgelerine "tehlikeli bir şekilde yaklaştığı"na dikkat çekerek bölgenin kan gölüne dönebileceğini söyledi.

Bölgedeki sivillerin çadırlarda ve derme çatma barakalarda yaşam mücadelesi verdiğine işaret eden Cutts, BM'nin bölgeye Türkiye üzerinden yapılan insani yardımları iki katına çıkarmaya çalıştığını, insani yardım malzemeleri taşıyan kamyon sayısının günlük 50'den 100'e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Yardımlar yetmiyor"

Çatışmaların yoğunlaşması nedeniyle BM'nin kriz için talep ettiği mali yardım miktarını 330 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkarttığını da belirten Cutts, şu an yaklaşık 370 milyon dolarlık bir finansman açığı bulunduğunu söyledi.

BM yetkilisi, bölgeye Ocak ayında yardım malzemesi taşıyan bin 200 kamyon gönderildiğini, Şubat ayında da şimdiye kadar 700 kamyonun bölgeye giriş yaptığını kaydetti. Cutts, "Gerçek, bunların yeterli olmadığı. İnsanların en acil ihtiyacı olan gıda, çadır, battaniye ve kışlıkları bile zar zor karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

AFP/BK,GA, JD, SSB

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