Erdoğan, Putin ve Reisi ile Tahran'da görüşecek

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin, Erdoğan ve Reisi'nin 19 Temmuz'da Tahran'da bir araya geleceği bildirildi. Zirvenin ana gündem maddesi Suriye olacak.

Rusya Devlet Başkanlığı Sarayı Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Temmuz Salı günü İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geleceği duyuruldu. Söz konusu zirvenin hazırlıklarının sürdüğünü dile getiren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, buluşmanın ana gündem maddesinin Suriye ile ilgili barış görüşmeleri olacağını; bunun yanı sıra Erdoğan ile Putin arasında ikili görüşmelerin de yapılacağını ifade etti. Ancak Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesinde hangi konuların ele alınacağına dair bilgi vermedi.

Astana Süreci ülkeleri

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de yaşananlar üzerinde söz sahibi olan üç önemli aktör. Bu üç ülke, Suriye'deki iç savaşı sona erdirmek ve ülkeye barışın gelmesine katkı sağlamak adına 2017 yılında Astana Süreci'ni başlatmıştı.

Vladimir Putin'in İran'a yapacağı gezi, Ukrayna Savaşı'nın başladığı geçen Şubat ayından bu yana Rus liderin ikinci yurt dışı seyahati olacak. Putin, geçen Haziran ayında Tacikistan'a ziyarette bulunmuştu.

AFP / ET,DÇÜ