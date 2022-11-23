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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Fotoğraf: Sergei Savostyanov/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Operasyonlar sadece başlangıç

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonların "sadece bir başlangıç" olduğunu dile getirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Hatay'dan Hakkari'ye kadar bir güvenlik şeridi oluşturmak istediğini belirtti.

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Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak topraklarına yönelik operasyonu ile ilgili olarak, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, "Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretlerinin beyhude olduğu yaşanan her gelişme ile ortaya çıkmaktadır. Ölü, yaralı veya sağ olarak yakaladığımız teröristlerin üzerlerinden çıkan donanımlar ile eğitim gördükleri yerler Suriye'de farklı isimlerle sahaya sürülen örgütün bizzat PKK'nın kendisi olduğu gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün olmadığını burada bir kez daha ifade etmek isterim" diyen Erdoğan sözlerini, "Hatay'dan Hakkari'ye kadar güney sınırlarımızın tamamını ülkemiz topraklarına saldırı imkanı bırakmayacak şekilde bir güvenlik şeridi ile kapatma kararlılığımız her zamankinden bugün daha güçlüdür" diye sürdürdü.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlarla, güney sınırında söz konusu güvenlik şeridinin bir kısmını oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalanlarını da Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el Arab gibi çıban başı yerlerden başlayarak adım adım halledeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tehditleri sınır ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi hayata geçirmek için gereken faaliyetleri yürütüyor. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" dedi.

Düzce depremi

Konuşmasında merkezi Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan depreme de değinen Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara neden olmakla birlikte vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık" dedi. "Kurumlarımız gereken tespit ve telafi çalışmalarını yürütüyor. Türkiye'yi depreme hazırlamak için son 20 yıldır TOKİ projelerinden kentsel dönüşüm faaliyetlerine kadar bina alt yapımızı yeniliyor, kurumsal kapasitemizi genişletiyoruz. Bu amaçla 2022'yi deprem tatbikat yılı ilan ederek 94 binin üzerinde faaliyet yürütmüştük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölyaka depreminin hem deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu hem de yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

 

DW/ET,TY

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