Erdoğan: Operasyon için bekleme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusuna düzenlemeyi planladığı operasyon konusunda "bir müddet daha" bekleme kararı aldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki bir ödül töreninde yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve Türkiye'nin Fırat Nehri'nin doğusunda YPG tarafından kontrol edilen bölgeye düzenlemeyi planladığı operasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesine değinen Erdoğan, "Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar" dedi.

Erdoğan, "Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusu'na ve Mehmetçiklere sahibiz" diye ekledi.

"Bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti"

Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunun zamanlaması konusunda da etkili olduğunu belirtti.

"Sayın Trump'la yaptığımız telefon görüşmesi, gerek diplomasi ve güvenlik birimlerimizin temasları, gerekse Amerikan tarafından yapılan açıklamalar, bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti, tabi bu ucu açık bir bekleme süreci değildir" diyen Erdoğan, gelecek aylarda "PKK/PYD unsurları ve IŞİD'i ortadan kaldıracak" bir hareket tarzı izleyeceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu: Çekilmeyi ABD ile koordine etmeliyiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesi yönünde verdiği karara ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Türkiye tarafından "memnuniyetle karşılandığını belirtti. Çavuşoğlu, "Çekilmeyi ABD ile koordine etmemiz gerekiyor" dedi.

Malta'nın başkenti Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, IŞİD'in hâlen bir tehdit olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tetikte olmamız gerek çünkü DEAŞ ve diğer radikal gruplar hâlâ sahada" dedi. Çavuşoğlu, "Bu nedenle çekilmeyi ABD ile koordine etmemiz gerekiyor. Şu anda çeşitli seviyelerde zaten temas hâlindeyiz" diye ekledi.

"Ortaya boşluk çıkmamalı"

Askeri diyaloğun da sürdüğünü aktaran Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin koordine etmesi gereken çeşitli alanlar olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Çekilmeyi koordine etmeliyiz ki ortaya bir boşluk çıkmasın" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD ile Menbiç konusunda çizilen yol haritasıyla ilgili de konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Bu yol haritasını (ABD) çekilene kadar uygulayabilip uygulayamayacağımızı ele aldık" dedi.

Suriye'de artık siyasi çözüme odaklanmak gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı, bu ülkenin yeni anayasasını hazırlaması beklenen komisyonun 2019'un ilk günlerinde toplanmasının beklendiğini söyledi.

DW,rtr/CÖ,GA

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