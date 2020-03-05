 Erdoğan NATO′dan desteğini artırmasını istedi | AVRUPA | DW | 09.03.2020

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AVRUPA

Erdoğan NATO'dan desteğini artırmasını istedi

Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Brüksel’e giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada görüştüğü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den destek istedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de çatışmaların şiddetini artırması nedeniyle NATO'dan daha fazla destek talebinde bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Brüksel'de bir araya gelen Erdoğan, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında NATO'dan "açık destek" beklediğini kaydetti.

Erdoğan, "Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. Tabii burada esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır. Ayrıca müttefiklerimizin ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemeleridir. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeksizin karşılanması bu bakımdan çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte gereken adımların atılacağına inanıyor, Sayın Genel Sekretere teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan'dan sonra söz alan Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için önemine vurgu yaparak, "Türkiye Suriye'deki şiddet olaylarından ve çalkantılardan en fazla etkilenen ülkedir. Başka hiçbir müttefikimiz bu kadar terör olaylarından etkilenmemiş, bu kadar fazla mülteciye ev sahipliği yapmamıştır" dedi.

NATO'nun Türkiye'ye "bir dizi tedbirle" yardımcı olduğunu ifade eden Stoltenberg, söz konusu desteklerin füze savunma sistemleri, hava ve deniz mevcudiyetiyle sağlandığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, "Yıllar içerisinde NATO 5 milyar ABD dolarından fazla miktarda Türkiye'ye askeri yardımda bulunmuştur. Bunların tamamı NATO'nun güçlü bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine olan taahhüdünü göstermektedir" ifadesini kullandı.

Erdoğan ile görüşmesinde son günlerde Türkiye- Yunanistan sınırında yaşanan olaylardan dolayı endişesini dile getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Karşılaşılan kriz ortak bir sorundur ve ortak çözümler gerektirmektedir. NATO bundan sonra üzerine düşen rolü oynamaya devam edecektir. Şu anda gereken adımları atmaya başladık. Müttfiklere yine aynı şekilde Türkiye'ye destek verme çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu. 

DW,AFP / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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