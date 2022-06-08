Erdoğan: NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" dedi. Erdoğan Yunanistan'a da çıkıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Ankara'da bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna ilişkin, "NATO bir güvenlik teşkilatıdır, NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç PKK/PYD/YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda ve hatta bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var" dedi.

Erdoğan "İsveç devlet televizyonunda teröristlerin, liderlerinin söyleşileri yayınlandığı sürece, bunlara 'buyurun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Yunanistan çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı süreci Yunanistan ile geçmişte yaşadıklarını belirterek, "Şu anda 5+4, 9 Amerikan üssü nerede? Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu, 'Rusya'ya karşı.' Bunu yemezler, kusura bakmasınlar" dedi.

Erdoğan Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar euro borcu olduğunu ancak buna rağmen Avrupa'nın Yunanistan'a silah desteği sağladığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in kendisi ile yaptığı çalışma yemeğinde "Aramıza kimseyi sokmayalım, üçüncü ülkeler olmasın" dediğini belirten Erdoğan, Mitsotakis'in daha sonra ABD'de Türkiye aleyhinde konuştuğunu belirterek "Biz şahsiyetli siyasetten yanayız" dedi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in geçen ay Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde Washington’un Atina’ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara’nın F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yaptığı bildirilmişti.

Ticari hedefler

Venezuela ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 850 milyon dolar seviyesine çıktığını ve bu yıl 1 milyar dolar seviyesine çıkmasını beklediklerini kaydeden Erdoğan, hedeflerinin ticaret hacmini en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi.

Erdoğan, iki ülke arasında enerjiden turizme birçok alanda mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da diplomatik olarak Türkiye'nin dünya siyasetinde etkisinin olduğunu belirterek "Dünyayı jeopolitik olarak değerlendirince Türkiye çok önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullanarak "Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var" dedi.

Erdoğan Venezuela‘ya Temmuz ayında iade-i ziyaret yapacaklarını söyledi.

DW / SSB, EC