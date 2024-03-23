Erdoğan Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Ankara'daki seçim mitinginde yaptığı konuşmada, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, "insanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelenin sürdürüleceğini" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanı olduğu AKP'nin Ankara'da düzenlediği seçim mitinginde yaptığı konuşmada, Cuma günü Moskova yakınlarında, bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısını kınadı.

"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, "insanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelenin sürdürüleceğini" sözlerine ekledi.

Rus yetkililer, IŞİD tarafından üstlenilen saldırıda en az 115 kişi hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayla ilgili şu ana dek 11 kişi gözaltına alındı.

DW / ET,CÖ

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