 Erdoğan Merkel′e teşekkür etti | TÜRKİYE | DW | 18.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Erdoğan Merkel'e teşekkür etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür ettiği ve Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa açmak istediğini söylediği bildirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma akşamı bir video konferans görüşmesi gerçekleştirerek Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini ele aldıkları bildirildi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. İletişim Başkanlığı'nın aktardığı bilgilere göre, Erdoğan Merkel'e, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi. Erdoğan'ın ayrıca Merkel'e, "Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için" teşekkür ettiği de kaydedildi.

İletişim Başkanlığı metninde, "Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

Alman hükümetinden ise görüşmeyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye raporu hazırlanacak

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB liderler zirvesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyleaşamalı yaptırım kararı almıştı. Liderler, yaptırım listesini genişletme ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların listeye eklenmesine karar vermişti.

Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi durumunda yaptırımların kapsamının genişletilmesi gündeme gelecek. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinin de yer alacağı bir rapor hazırlayacak. Rapor, Mart ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesinde ele alınacak.

AB liderler zirvesinde AB Dönem Başkanı Almanya'nın girişimleriyle Türkiye'ye karşı daha sert bir yaptırım kararının önüne geçilmişti. Özellikle Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa Türkiye'ye karşı sert adımlar atılmasını istiyordu.

DW/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel: Yeni yaptırımlar ihtimal dışı değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye'ye silah satışını durdurmasının da ihtimal dışı olmadığını, ancak bunun NATO'da da tartışılması gerektiğini söyledi.  

Alman ve Yunan vekillerden Merkel’e Türkiye mektubu

AP üyesi Alman ve Yunan 53 milletvekili Almanya Başbakanı Merkel’e yazdıkları mektupta Türkiye’ye denizaltı satışının durdurulmasını istedi. Mektupta olası çatışmada Alman denizaltılarının kullanılabileceği belirtildi.  

Merkel’den Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesinde Türkiye ile Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim hakkında karar alınacağına dikkat çekerken özellikle Kıbrıs’ın büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.  

AB’nin yaptırım kartından neden ABD çıktı?

AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması kararını ABD ile eşgüdüm içinde hayata geçireceğini duyurması Türkiye’nin Doğu-Batı ikilemini yine gündeme taşıdı. Uzmanlara göre Ankara bu çelişkiye reformlarla yanıt vermeli.  

Benzer içerik

EU-Gipfel in Brüssel | Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin

Merkel: Yeni yaptırımlar ihtimal dışı değil 11.12.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrası yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin Türkiye'ye silah satışını durdurmasının da ihtimal dışı olmadığını, ancak bunun NATO'da da tartışılması gerektiğini söyledi.

Türkei, Istanbul, Blaue Moschee mit EU-Fahne

Prof. Triantaphyllou: "Oyun kuralları değişecek" 12.12.2020

AB zirve kararları, Avrupa ve ABD’nin eşgüdümlü yaptırım hamleleri ne anlama geliyor? Türkiye aynı zamanda hem hasım hem müttefik mi? Türkiye’yi neler bekliyor? Prof. Triantaphyllou, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Belgien Gespräch von der Leyens mit Erdogan ohne erkennbares Ergebnis

Erdoğan'dan AB'ye: Elimizi havada bırakmayın 07.12.2020

Erdoğan, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bölge ülkeleri ve Kıbrıslı Türklerin de yer alacağı bir konferans düzenlenmesini isteyerek "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'den açıklama: Pompeo Çavuşoğlu'na güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nu arayarak S-400 yaptırımlarının Türkiye'nin savunmasını zayıflatmayı amaçlamadığı güvencesi verdiği bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  