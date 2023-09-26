Erdoğan: Menendez'in devreden çıkması Türkiye'nin avantajına

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Türkiye'ye yönelik F-16 satışına olumsuz yaklaşan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in, hakkında hazırlanan yolsuzluk iddianamesinden sonra geçici olarak görevinden ayrılmış olmasının Ankara'ya "avantaj sağladığını" söyledi.

Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonunun önündeki en büyük engellerden biri olan Menendez'in bu durumu sonrası Beyaz Saray'dan bir hamle bekleyip beklemediği yönündeki soru üzerine, "Bizim, F-16'larla ilgili bu konuda en önemli sıkıntılarımızdan biri de ABD'li senatör Bob Menendez'in ülkemiz aleyhine faaliyetleriydi. Dolayısıyla, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan şu anda bu süreci yakından takip edecek. Zaten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan üç-dört gün önce Amerika'da görüştüler. Bu görüşmeler hâlâ devam ediyor. Ama şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Sadece F-16 değil, diğer bütün konularda Menendez ve onun zihniyetindekiler bize karşı engelleyici faaliyet yürütüyor. Menendez'in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor ancak F-16 meselesi sadece Menendez'e bağlı bir konu değil. Yönetilmesi gereken alanları Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan yürütecek. Bu konuda ABD'den artık net bir yanıt bekliyoruz. Temenni ediyoruz ki beklediğimiz olumlu neticeyi fazla uzamadan alırız" diye ekledi.

İsveç'in NATO üyeliği

Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin 1 Ekim'de açılacak olan TBMM'nin gündemine ne zaman gelebileceği yönündeki soruyu da yanıtladı.

ABD'nin F-16 satışını onaylayarak "verdiği söze sadık kalması" hâlinde TBMM'nin de İsveç'in NATO üyeliği konusundaki protokolü geçirebileceği sinyalini veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı olarak aramızda tabii ki görüşmelerimizi yapacağız. Ona göre de parlamentoya müracaatımızı da bu arada yapıp, parlamentomuz nasıl bir takvim belirlerse, onu da orada takip edeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da bazı görüşmeler yaptılar. Temenni ederim ki onlar da verdikleri söze sadık kalırlarsa bizim parlamentomuz da verilen söze sadık kalacaktır. Adımını da buna göre atacaktır."

"Netanyahu Ekim-Kasım gibi gelebilir"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ertelenen Türkiye ziyaretiyle ilgili de konuşan Erdoğan, bu konuda Dışişleri Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Zannediyorum Ekim-Kasım gibi Netanyahu'nun hastalık nedeniyle gerçekleştiremediği ve ertelenen Türkiye ziyareti yapılır. En uygun zamanda bu ziyaretin olması için görüşme trafiği devam ediyor" dedi. Erdoğan "Ondan sonra da biz iade-i ziyaretimizi yapacağız" ifadesini kullandı.

Geçen haftaki ABD ziyareti sırasında İsrail'le enerji sondaj çalışması başlatılacağını açıkladığı hatırlatılan Erdoğan, "Türkiye ve İsrail olarak birçok alanda iş birliği yapıyoruz. Yeni iş birliği alanlarının varlığı da bir gerçek. Özellikle Avrupa, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşan konjonktürün de etkisi ile sürdürülebilir enerji kaynağı arayışında. İsrail'in kaynaklarının Avrupa'ya taşınması konusunda arayışta olduğu da herkesin malumu. En akılcı rota ise Türkiye üzerinden bu kaynakların Avrupa'ya ulaştırılması. Bunu son görüşmemizde de ele aldık, çalışmalara başladık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğer taraftan sondaj çalışmaları noktasında da iş birliği fırsatları bulunuyor. Bununla ilgili teknik çalışmaların yapılması talimatlarını ilgili arkadaşlarımıza verdik. En kısa sürede gerek Türkiye'de gerek İsrail'de yapacağımız görüşmelerde rota, takvim ve sondaj alanları gibi ayrıntıları da netleştiririz" diye ekledi.

DW/CÖ,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?