Erdoğan: Mısır gibi Suriye ile de bu iş yoluna girebilir

Mısır lideri Sisi ile görüştüğü gibi Esad'la da görüşebileceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Şam ilişkilerinin geleceği konusunda bir kez daha olumlu mesaj verdi.

AKP Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda konuşan Erdoğan, Katar'daki Dünya Kupası sırasında Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşmeye ilişkin bir soru üzerine, "Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir" dedi.

Erdoğan, bu soruya verdiği yanıt bağlamında, "Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir 9 yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emiri'nin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. 'Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir' dedik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye'nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan'ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum" diye ekledi.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle küslüğünü menfaate çevirmek isteyenler olduğunu belirten Erdoğan, "Bunlar giderilince oyunlar bozuldu. Bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte, nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz" dedi.

"Vakti geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz"

Erdoğan geçtiğimiz haftalarda da "Bir vakti, saati geldiğinde bizSuriye'nin Başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

Şam'la özellikle de Haziran'daki seçimlerin ardından ilişkilerin yeniden şekillenebileceği sinyalini veren Erdoğan, "Şu anda Türkiye olarak bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele Haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz.Ve buna göre de yolumuza inşallah o şekilde devam edebiliriz" demişti.

DW/CÖ,BK