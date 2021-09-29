Erdoğan ile Putin Soçi'de bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Görüşme, yaklaşık üç saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili görüşmesi öncesinde basına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar da büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri olan İdlib konusunda Ankara'nın beklentisini görüşme öncesinde Savunma Bakanı Hulusi Akar dile getirmişti. Akar, Pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, İdlib mutabakatına işaret ederek "Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz" demişti. Rusya'nın saldırılarının, göçün tetiklenmesi ve radikalleşmenin artmasına neden olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü yok" şeklinde konuşmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Rusya Devlet Başkanı Putin ise görüşme öncesindeki açıklamasında, Türkiye ile "uzlaşmaya varmak bazen zor oluyor ama olumlu bir sonuca ulaşılıyor" diyerek, ilgili kurumların her iki ülkenin de yararına olacak şekilde uzlaşma sağlamayı öğrendiklerini söyledi.

Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki uluslararası iş birliğinin devam ettiğini belirterek, burada Suriye ve Libya ile Azerbaycan ve Ermenistan sınırındaki iş birliğini kastettiğini kaydetti.

Savunma alanında iş birliği

Putin ile yapacağı görüşmede bir diğer konunun da savunma sanayinde beraber atılan adımlar olduğunu belirten Erdoğan, S-400 hava savunma sistemine işaret ederek, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda da malum zevat hep bize bazı konuları özellikle sordular. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için geçen hafta New York'taki temasları sonrasında, Ankara ile Washington arasında gerilime yol açan S-400'ler konusunda "Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil" demişti. Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği bir mülakatta da "ABD başka ülkeden alacağım savunma sistemine müdahale edemez" mesajı vermişti.

DW, Reuters/JD, EC

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