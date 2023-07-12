Erdoğan ile Mitsotakis Vilnius'ta bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle gittiği Litvanya'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada dışişleri bakanlarının da katılımıyla yapılan görüşmenin "iyi bir atmosferde" gerçekleştiği belirtildi.

"Sayın Erdoğan ve Sayın Miçotakis, son aylarda ikili ilişkilerde oluşan olumlu iklimin süreklilik ve tutarlılık arzetmesinin her iki ülkenin de yararına olduğu hususunda mutabık kalmışlardır" denilen açıklamada "Bu amaçla iki taraf, önümüzdeki dönemde olumlu ivme üzerine inşa etme ve iki ülke arasında çoklu iletişim kanallarını harekete geçirme konusunda mutabakata varmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis (ortada) ve Cumhurbaşkanı Erdoğan (sağda) Vilnius görüşmesi öncesinde. Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/REUTERS

Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısı Selanik'te

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca tarafların Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Liderlerin dışişleri bakanlarını "süreçlere rehberlik etmek ve ilerleme hakkında rapor vermekle" görevlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada "İki lider, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyileşmesini sağlayacak güven ortamının ve koşulların oluşturulması amacıyla her düzeyde daha sık temaslarda bulunulması niyetlerini vurgulamışlardır" denildi.

Yunan Kathimerini gazetesi hükümet kaynaklarından aldığı bilgilere dayandırdığı haberinde, iki liderin "olumlu bir atmosfer içinde samimi bir görüşme" gerçekleştirdiğini yazdı. Erdoğan ve Mitsotakis'in ileriki süreç için bir çerçeve oluşturduğu ifade edildi.

Yunan resmi haber ajansı Atina-Makedonya Haber Ajansı (AMNA) da görüşmenin başında Erdoğan'ın her iki ülkede kısa süre önce seçim yapıldığına ve yeni kabinelerin işbaşı yaptığına dikkat çektiğini belirtti. Mitsotakis'in de Yunan ve Türk dışişleri bakanları arasındaki olumlu iletişim ve iş birliğine vurgu yaptığı kaydedildi.

Kathimerini liderler arasındaki ikili görüşmenin başında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığını yazdı. Kalın'ın Mitsotakis'i yeniden Başbakan seçilmesi sebebiyle tebrik ettiği, buna karşılık Mitsotakis'in de MİT Başkanlığına getirilen Kalın'ı yeni görevinden dolayı tebrik ettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Mart 2022 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişti. Fotoğraf: Murat Cetin/Turkish Presidential Press Service/AFP

Mitsotakis: Gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis görüşme öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kahramanmaraş depremleri sonrasında iki ülke arasında başlayan yakınlaşmaya işaret ederek "Bu olumlu havayı ilerletmeyi ve bazı önemli ilerleme adımları atmayı umuyor ve dört gözle bekliyorum" demişti.

Mitsotakis, "Birçok kez söylediğim gibi, Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz" diye konuştu. "Belli ki önemli farklılıklarımız var" diyen Mitsotakis "Ancak en önemli jeopolitik farklılığımız olan deniz yetki alanlarının, yani Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgelerin ve kıta sahanlığının sınırlarının çizilmesi sorununu çözebilmemiz için bir yol haritası üzerinde anlaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Mitsotakis Mart 2022'de İstanbul'da bir araya gelmiş, ancak iki ülke arasındaki ilişkiler bu görüşmeden kısa süre sonra yeniden bozulmuştu.

Yunanistan'ın Ege'deki adalara asker ve silah konuşlandırması Ankara ile Atina arasındaki gerilim konuları arasında yer alıyor. Türkiye adaların silahlandırılmasını uluslararası anlaşmaların ihlali olarak görüyor. Erdoğan'ın Eylül 2022'de yaptığı bir açıklamada "Bir gece ansızın gelebiliriz" demesi Yunan kamuyounda büyük yankı uyandırmıştı.

DW, AFP / EC, BK