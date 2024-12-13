Erdoğan ile Blinken Esenboğa'da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından çıktığı diplomasi turunda Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün akşam Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Blinken'ı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bir saati aşan görüşmede Blinken'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesinin, uluslararası insancıl hukuka riayet etmesinin ve azınlık mensupları da dahil olmak üzere sivilleri korumak için mümkün olan tüm adımları atmasının önemini vurguladığını" söyledi.

Miller, "Blinken, görüşmede IŞİD'i yenmek için oluşturulan koalisyonun kritik misyonunu yerine getirmeye devam edebilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı” açıklamasını yaptı.

Ankara, ABD'nin Suriye'deki Kürt güçlere desteğine "PKK-YPG" oluşumlarını güçlendirdiği gerekçesiyle tepkili. Ankara Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) omurgasını oluşturan YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak kabul ediyor, Washington ise SDG'yi IŞİD'le mücadelede önemli bir ortak olarak görüyor.

Erdoğan: Türkiye'nin Suriye için gayretleri yeni dönemde de sürecek

Cumhurbaşkanlığı İİletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havaalanında görüştüğü ABD Dışişeri Bakanı Blinken'a Türkiye'nin Suriye için gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini" söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

AFP,ANKA/TY,BK

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