  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Turkish Presidency/AP/picture alliance
PolitikaTürkiye

Erdoğan: Görüşmeler beklenen düzeyde olmadı

44 dakika önce

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile yapılan NATO görüşmelerinin istedikleri gibi gitmediğini belirtti. Erdoğan, Suriye konusunda ise "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" ifadesini kullandı.

https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan-g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fmeler-beklenen-d%C3%BCzeyde-olmad%C4%B1/a-61967637

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin  soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göreİsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmelerde söz konusu ülkelerin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin giderilip giderilmediğine yönelik soruya, "Finlandiya ve İsveç'le bizim heyetimizin yapmış olduğu görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunların beklentisi var fakat Türkiye ile ilgili atmaları gereken adımları atmadıkları gibi, bu görüşmeleri yaptığımız süreç içerisinde hala bunlar, özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine  "evet" demeyeceklerini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın  olası NATO üyeliklerinin Rusya- Ukrayna savaşının gidişatını nasıl etkileyeceğine yönelik "Her şeyden önce Rusya bu işlere olumlu bakmıyor malum. Özellikle Finlandiya konusu Rusya için rahatsız edici. Niye? Çünkü sınır. Sınır ülke olduğu için de bir defa Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hiç sıcak bakmıyor" açıklamasını yaptı.

"Bir gece ansızın tepelerine ineriz"

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki olası bir operasyona ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. Şimdi, bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz?" dedi. Erdoğan, operasyonların  devam edeceğini belirterek, "Bir gece ansızın tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? İşte iki günde yaklaşık 30 civarında teröristin işini bitirdik. Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek" ifadelerini kullandı.

DW, RTR / AI, BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan NATO’yu usandırırsa…

Erdoğan NATO’yu usandırırsa…

NATO, İsveç ve Finlandiya, Erdoğan’dan verdikleri güvenceleri dikkate alıp veto tehdidini bir kenara bırakmasını isteyecek. Peki Erdoğan taleplerinde ve vetoda ısrar ederse? Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.
Türkei Banu Güven
Banu Güven
Yorum
Politika
22 Mayıs 2022
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsveçli ve Fin liderlere NATO üyeliği için tam destek mesajı vermişti.

İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi

İsveçli uzman: Konu İsveç değil Türkiye-ABD meselesi

İsveçli Hammargren, NATO üyeliği krizinin aslında Türkiye ile ABD arasında bir mesele olduğunu belirtti, Erdoğan’ın Beyaz Saray'dan davet beklediği görüşünü dile getirdi. Uzman, Türkiye'nin taleplerini de değerlendirdi.
Politika
20 Mayıs 2022

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

NATO'da üyelik krizi: Türkiye'nin elinde hangi kartlar var?

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini ilk engelleme hamlesini hangi adımlar izleyebilir? Süreç, NATO için olduğu kadar Türkiye için de sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.
Politika
18 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Erdoğan: Görüşmeler beklenen düzeyde olmadı

Politika
44 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Symbolbild | Affenpocken

Türkiye maymun çiçeğine hazırlıklı mı?

Türkiye maymun çiçeğine hazırlıklı mı?

Sağlık
5 saat önce
Foto: "Hoşgeldin Lenin" belgeseli

Akçakoca’ya vuran Lenin büstünün hikâyesi

Akçakoca’ya vuran Lenin büstünün hikâyesi

Kültür
5 saat önce
"Altılı masa" olarak adlandırılan altı muhalefet partisinin liderlerinden oluşan grup

Altılı masanın gündemi: Kararnameler

Altılı masanın gündemi: Kararnameler

Politika
22 saat önce
Maymun çiçeği virüsü

Panik yersiz ama tedbir şart

Panik yersiz ama tedbir şart

Sağlık
22 saat önce
İsmail Bahçeci'nin annesi Fatma Bahçeci oğlunun fotoğrafıyla

Gözaltında Kayıplar: 90'ların yitirdiği hayatlar

Gözaltında Kayıplar: 90'ların yitirdiği hayatlar

İnsan Hakları
28 Mayıs 2022
Symbolbild I BigTech I Social Media

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

Medya
27 Mayıs 2022
Ana sayfaya dön