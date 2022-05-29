Erdoğan: Görüşmeler beklenen düzeyde olmadı

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile yapılan NATO görüşmelerinin istedikleri gibi gitmediğini belirtti. Erdoğan, Suriye konusunda ise "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göreİsveç ve Finlandiya heyetiyle yapılan görüşmelerde söz konusu ülkelerin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin giderilip giderilmediğine yönelik soruya, "Finlandiya ve İsveç'le bizim heyetimizin yapmış olduğu görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunların beklentisi var fakat Türkiye ile ilgili atmaları gereken adımları atmadıkları gibi, bu görüşmeleri yaptığımız süreç içerisinde hala bunlar, özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olduğu sürece, teröre destek veren ülkelerin kesinlikle NATO'ya girmesine "evet" demeyeceklerini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliklerinin Rusya- Ukrayna savaşının gidişatını nasıl etkileyeceğine yönelik "Her şeyden önce Rusya bu işlere olumlu bakmıyor malum. Özellikle Finlandiya konusu Rusya için rahatsız edici. Niye? Çünkü sınır. Sınır ülke olduğu için de bir defa Finlandiya'nın NATO'ya girmesine hiç sıcak bakmıyor" açıklamasını yaptı.

"Bir gece ansızın tepelerine ineriz"

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki olası bir operasyona ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı bizim cevapsız bırakmamız mümkün değil. Başta ABD olmak üzere tüm koalisyon güçleri maalesef bu terör örgütlerine ciddi manada silah, araç, gereç, mühimmat yardımı yapıyorlar ve bunu hala devam ettiriyorlar. Şimdi, bu gerçekler ortada dururken biz hala bunları görmezlikten mi geleceğiz?" dedi. Erdoğan, operasyonların devam edeceğini belirterek, "Bir gece ansızın tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz? İşte iki günde yaklaşık 30 civarında teröristin işini bitirdik. Kuzey Irak'takilerle beraber şu anda 100'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Bu süreç devam edecek" ifadelerini kullandı.

DW, RTR / AI, BÖ