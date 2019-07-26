Erdoğan: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştireceğini açıkladı.

Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Afrin'e girdik. Cerablus'a da girdik. El Bab'a da girdik" ifadesini kullanan Erdoğan, "Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile de paylaştık. Amerika ile de paylaştık. Çünkü oralardan bize bu taciz atışları devam ettikçe bizim sessiz kalmamız mümkün değildir" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir yere kadar sabrederiz. O sabrın bir sonu var" dedi.

Erdoğan: Faizler daha da inecek

Erdoğan konuşmasında Merkez Bankası'nın faiz politikasına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Bak, müjdeyi veriyorum: Enflasyon da düşecek. Bunu da göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum, herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp, işine gücüne bakmalıdır" diye konuştu.

DW/CÖ,BW

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