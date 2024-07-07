Erdoğan: Esad'a davetimiz her an olabilir

Türkiye-Suriye ilişkilerini iyileştirmek istediklerini belirten Erdoğan, Esad'ı "her an" Türkiye'ye davet edebileceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca EURO 2024'teki başarısından dolayı Türk Milli Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Berlin'de Hollanda ile oynadığı EURO 2024 çeyrek final maçını izledikten sonra İstanbul'a dönüş yolculuğunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de halihazırda 3 milyon Suriyeli mülteci bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi.

"Merih'e verilen ceza şampiyonaya gölge düşürdü"

Almanya'da yapılan Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılarak, çeyrek finalde elenen Türk Milli Takımı'nın tüm yetkililerini tebrik eden Erdoğan, son 16 turunda, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından iki maç ceza verilmesine ise tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye-Hollanda maçını eşi Emine Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte izledi Fotoğraf: Murat Cetinmuhurdar/TUR Presidency/Anadolu/picture alliance

"Açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Bu karar vicdanları karartmıştır, ama millilerimizin moral ve motivasyonunu hamdolsun etkilememiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen A Milli Futbol Takımımız Hollanda gibi bir futbol ekolüne bu akşam adeta kök söktürdü. Heyecan verici, kıran kırana geçen bir müsabaka izledik. İlk golü çok erken attık, uzun süre maçın kontrolünü elimizde tuttuk. Maçın özellikle son on dakikasında birkaç önemli gol fırsatından da istifade edemedik" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: "Millilerimizin bütün gayretlerine rağmen yarı finale yükselen ilk dört takım arasına maalesef giremedik. Ne diyelim, kısmet buraya kadarmış. Son saniyeye kadar ellerinden gelenin en iyisini yapan, bizlere büyük bir heyecan ve gurur yaşatan millilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bütün bunların yanında da gerek gurbetçilerimiz gerek ülkemizden bu maçı izlemek için gelen vatandaşlarımız, her şeyiyle buraya gönüllerini koydular ve bu üstün mücadelede onlar da katkılarını verdiler."

DW / ET,BÜ

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