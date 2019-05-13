 Erdoğan: Esad Rusya ile işbirliğimizi sabote etmek istiyor | DÜNYA | DW | 14.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Erdoğan: Esad Rusya ile işbirliğimizi sabote etmek istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin, telefonda "muhaliflerin son kalesi" İdlib'de yaşanan gelişmeleri görüştü. Erdoğan, Şam'ı "Türk-Rus işbirliğini sabote etmeyi amaçlamakla" suçladı.

Russland Moskau Treffen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan (Reuters/Kremlin/A. Nikolsky)

Erdoğan ile Putin 8 Nisan tarihinde Kremlin'de görüşmüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib'de yaşanan gelişmeleri ele aldı. Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili ayrıntıları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun pazartesi geç saatlerde Twitter üzerinden aktardı.

Altun'un aktardığına göre liderler, görüşmede İdlib'te son dönemde tırmanan şiddeti ele aldı. Altun, "Cumhurbaşkanımız, rejimin son iki haftadır İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesine yönelik ateşkes ihlallerinin endişe verici boyutlara ulaştığını; sivillerin yanı sıra okul ve hastanelerin hedef alınıp tahrip edilmesinin terörle mücadeleyle izahının mümkün olmadığını belirtmiştir" açıklamasında bulundu.

"Esad'ın amacı sabote etmek"

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "rejimin amacının İdlib'te Türk-Rus işbirliğini sabote etmek ve Astana ruhunu zedelemek" olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Önerdiğimiz linkler

Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Hama vilayetinin Sukaylabiye kentinde Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalarda Pazar günü muhalif güçlerin attığı roket sonucu en az altı sivilin öldüğü bildirildi. (12.05.2019)

İdlib’deki “teröristler ile mücadeleye devam” mesajı veren Rusya Devlet Başkanı, ancak saldırının “şu an uygun olmadığını” belirtti. Putin, ayrıca İran ile bağlantılı olarak petrol üretimini artırmayacaklarını duyurdu. (27.04.2019)

ABD Başkanı Donald Trump, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Bir saati aşan görüşmede Venezuela'daki siyasi krizin de ele alındığı açıklandı. (03.05.2019)

Erdoğan ve Putin'in "Soçi mutabakatına olan bağlılıklarını teyit ettiklerini" kaydeden Altun, Erdoğan'ın, mevkidaşına "Soçi Muhtırası'nın uygulanmasında önemli mesafe kat edildiğini, buna mukabil yaşanan saldırıların ortak hedeflere zarar verebileceğini" söylediğini belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, salı günü bir telefon görüşmesi yaptı. İki bakanın, İdlib'de son dönemde tırmanan gerginliği ve alınacak tedbirleri görüştüğü bildirildi.

2018'in Eylül ayında Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen zirvede, Moskova ile Ankara arasında İdlib konusunda mutabakat sağlanmıştı. Bu kapsamda, İdlib'de 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararlaştırılmış ve muhalif örgütlerin, oluşturulacak bu bölgeden çıkmalarının yanı sıra ellerindeki ağır silahları da bölgeden çekmeleri öngörülmüştü. Bu çatışmasızlık bölgelerinin denetim ve gözetim görevini ise Türkiye üstlenmişti. 

800 bin kişi yerinden olabilir

İdlib'de sekiz ay kadar süren göreli sükûnet, yerini kısa süre önce çatışmalara bırakmış durumda. Rusya destekli Suriye ordusunun bir süredir hava saldırıları düzenlediği bölgeyi binlerce sivil terk etmek zorunda kalmış bulunuyor. BM verilerine göre bu sayı bir haftada 150 bin oldu. BM ve insani yardım çalışanları, 800 bin kişinin yerinden edilme tehlikesi altında bulunduğu uyarısında bulunuyor.

İdlib, 2011 yılından bu yana sürmekte olan Suriye iç savaşında "muhaliflerin son kalesi" olarak nitelendiriliyor. Türkiye savaşta muhalifleri desteklerken, Rusya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın en önemli müttefiği.

DW/BÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

HTŞ liderinden destekçilerine İdlib çağrısı 13.05.2019

"Muhaliflerin son kalesi" olarak görülen İdlib'de gerginlik tırmanıyor. El Kaide'nin uzantısı Heyet Tahrir Şam'ın lideri (HTŞ) destekçilerine İdlib'in savunulması çağrısında bulundu.

Waffenabwehrsystem: S-400 Luftverteidigung

Bild'den "Türkiye S-400'lerde geri adım atıyor" iddiası 10.05.2019

Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin ekonomik kriz ve olası Amerikan yaptırımları nedeniyle S-400'lerde geri adım attığını iddia etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan habere yalanlama geldi.

Syrien Provinz Idlib Kämpfe

Suriye'de çatışmalarda 6 sivil yaşamını yitirdi 12.05.2019

Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Hama vilayetinin Sukaylabiye kentinde Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalarda Pazar günü muhalif güçlerin attığı roket sonucu en az altı sivilin öldüğü bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

WhatsApp'tan kullanıcılarına casus yazılım uyarısı

WhatsApp, kullanıcıların cep telefonlarına casus yazılım yüklenmesine imkân tanıyan bir güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu açığın, İsrailli bir şirketin geliştirdiği teknolojiyle kullanıldığı öne sürülüyor.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  