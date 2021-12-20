 Erdoğan: Döviz getirisine TL ile ulaşılabilmesini sağlayacak araç devreye alınacak | Türkiye | DW | 20.12.2021

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Türkiye

Erdoğan: Döviz getirisine TL ile ulaşılabilmesini sağlayacak araç devreye alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan dövizin getirisine Türk Lirası'nda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklaması sonrası dolar ve euro kurlarında ciddi düşüş gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından bir açıklama yaptı. "Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunmaktadır" diyen Erdoğan "Ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirilecek" diye konuştu.

"Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyen Erdoğan "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" diye konuştu. Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar sonrasında döviz kurları yükselişini sürdürüyor. Euro 20 Türk Lirası seviyesini görürken doların değeri 17,74 liraya çıktı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren zam yapılacağını açıkladı. Motorin, benzin ve LPG'ye üç gün önce de zam gelmişti.

Türk Lirası her geçen gün değer kaybederken bu, paranın üretim maliyetinin artmasına da neden oluyor. CHP Uşak milletvekili Yalım’ın araştırmasına göre, 1 TL’nin maliyeti, değerini aştı.

"Memurların ücreti artırılacak"

Erdoğan, "Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" dedi. Erdoğan, şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajın da yüzde 10'a indirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret kadarki miktardan damga ve gelir vergisi alınmaması hakkında, "Memurları da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

"Kambiyo rejimi türü tartışmalar açarak ülkesini ve milletini sırtından hançerlemeye çalışanların hangi sinsilikler peşinde koştuklarının farkındayız" diyen Erdoğan bir kez daha "Faizdeki indirimle beraber, birkaç ay sonra enflasyon nasıl düşmeye başlayacak bunu hep beraber yaşayacağız" diye konuştu.

"Bu ülke ithalat cenneti olmayacak"

"Artık bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak artık bu ülke ithalat cenneti olmayacak" diyen Erdoğan "Ülkemizde yatırımları durduracak, istihdamı azaltacak, üretimi düşürecek, ihracatı engelleyecek hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğimi ilan ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Artık bu ülke IMF programları yoluyla ekonomisini ve siyasetini dışarıya rehin veren bir ülke olmayacak. Artık bu ülke sıcak para hülyasıyla avutulup, ekonomisi asıl ihtiyaç duyduğu atılımlardan uzak tutulan bir ülke olmayacak" diye konuştu. Erdoğan "Kamu bankasından krediyi alıp bunu başka yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna, yöntemlerine başvuranların alnını karışlarız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan seçimin erkene alınmayacağını da bir kez daha ifade etti. TÜSİAD'a yüklenen Erdoğan "Utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Boşuna sayıklamayın, bunlar rüya. Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz" dedi.

Erdoğan'ın konuşması sonrasında dolar ve euro kurunda düşüş yaşandı. Dolar 15 euro da 17 liranın altına indi.

DW/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe