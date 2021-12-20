 Benzin, motorin ve LPG′ye zam | Ekonomi | DW | 20.12.2021

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Ekonomi

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerine bu gece yarısından itibaren zam yapılacağını açıkladı. Motorin, benzin ve LPG'ye üç gün önce de zam gelmişti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt ürünlerinde yarından itibaren fiyat artışı olacağını duyurdu.

Açıklamada, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, litre başına benzinde 62, motorinde 55, LPG'de 57 kuruşluk artış olacağı ve artışların pompa satış fiyatlarına yansıyacağını bildirdi.

18 Aralık'ta da motorinde 1,14 TL, benzinde 69 kuruş ve LPG'de 70 kuruşluk fiyat artışı olmuştu. EPGİS dün yaptığı açıklamada kendilerinin de bayiler olarak fiyat artışlarından mağdur olduklarını belirterek kâr marjlarının asgari ücretin artırıldığı oranda yükseltilmesi talebini dile getirmişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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